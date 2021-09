Nacho Cano precisa que no habrá una pirámide en la parcela de Hortaleza y sí una carpa provisional

Archivado en:

El músico Nacho Cano ha precisado este sábado que el proyecto que desarrolla para la parcela en la avenida Machupichu de Hortaleza cedida por el Ayuntamiento de Madrid no contará con una pirámide azteca de 30 metros y sí con una carpa provisional.

En una entrevista , el artista ha reconocido que la pirámide "era una parte del proyecto", que está en continua evolución y sujeto a cambios. Ahora "se va a plantear de otra manera". Una de las ideas principales será la construcción de "una carpa provisional" puesto que tiene el permiso establecido para cuatro años.

Cano ha querido dejar claro que "no es una concesión" por parte del Ayuntamiento de Madrid y que dicho espacio "está para hacer cultura", por lo que no se podría construir otro tipo de edificación que no fuera cultural.

El artista ha explicado cómo "se ideó una estructura que iba a ser una pirámide" y que por temas de sonido y estética era una buena idea esa construcción" que está relacionado con el musical que va a desarrollarse en el espacio.

Nacho Cano ha hecho hincapié en que "el precio de canon es de 454.000 euros que es lo que la ley establece, además de un aval de cantidad similares". Con este desembolso ha indicado que "se está poniendo casi un millón de euros para empezar".

El músico se ha mostrado preocupado por los puestos de trabajo que están en juego. Ha apuntado que este proyecto generará "165 puestos de trabajo directos y 500 indirectos". Además, ha asegurado que un proyecto de esta envergadura tendrá múltiples beneficios para los negocios de la zona y ayudará a relanzar el turismo.

El cantante ha anunciado que lleva años lleva trabajando en este nuevo espectáculo, del que hablará de una forma más detallada en un documental que estrenará en Netflix el 12 de octubre.