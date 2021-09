Feijóo ve "normal" que Ayuso aspire al PP de Madrid: Sorprendería lo contrario

Santiago de Compostela, 17 sep.- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que le parece "normal" que una presidenta autonómica -en alusión a Isabel Díaz Ayuso- quiera presidir también el partido en su comunidad y ha afirmado que "le sorprendería que fuese lo contrario".

Tras una reunión con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el presidente gallego ha sostenido que desconoce que haya "un enfrentamiento" entre la presidenta madrileña y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por el liderazgo regional en el PP.

Núñez Feijóo ha explicado que este tipo de cuestiones en los partidos democráticos se resuelven en los congresos y se resolverá "con normalidad y acierto", ha afirmado.

"No me parece un enfrentamiento que una presidenta autonómica quiera presidir" la formación en su región, ha insistido Núñez Feijóo, que ha añadido: "Conozco al alcalde de Madrid y sé que él no lo ve como un enfrentamiento".

Ha recordado que él mismo se presentó a la dirección del partido en Galicia -al frente de la que lleva 15 años- y ha indicado que lo que le preocupa son los congresos provinciales del PP gallego de este fin de semana y del siguiente: "Al resto no le veo debate ni recorrido".