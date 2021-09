Simeone: "No tengo compromiso absolutamente con nadie"

Madrid, 14 sep.- Esta temporada con la plantilla más potente desde que llegó hace ya casi una década al Atlético de Madrid, Diego Simeone, el entrenador del equipo rojiblanco, avisó de que no tiene "compromiso absolutamente con nadie", mientras advierte de la "presión y la agresividad" del Oporto de su "amigo" Sergio Conceiçao, su rival este miércoles en la Liga de Campeones.

"No he variado mucho en mis formas. Siempre me he tomado tiempo para pensar. Con la plantilla que tengamos, siempre me manejo de la misma manera", expuso el técnico, preguntado por si emplea mucho más tiempo en la elección de su once ahora, cuando dispone de una variedad y calidad mucho más amplia de recursos que en el pasado.

"Se me juzgaba desde el primer día que llegué... ¿por qué no se me a juzgar ahora? La crítica y la opinión tienen que estar. No tengo compromiso absolutamente con nadie", remarcó Simeone, que expresó tiene claro lo prioritario, que "el club y el equipo ganen", durante la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.

Ahí reinicia el Atlético la Liga de Campeones, con todas las sensaciones que despierta en un grupo que ha jugado -y perdido- dos finales, en 2014 y en 2016. No pasa de cuartos desde 2017. "No pienso más allá del partido de mañana. El camino se hace andando. Conocemos la competencia y sabemos las dificultades que va a haber debido al gran equilibro del grupo donde vamos a competir", apuntó.

"Me centro más que nada en la competición, que es muy dura, muy fuerte y donde cualquier error se paga", expuso Simeone, cuyo equipo compite por avanzar a los octavos de final con el Milan, el Liverpool y el Oporto, con el que inicia este miércoles el torneo.

"Vamos a enfrentar a un amigo, a Conceiçao, el entrenador, que lo está haciendo muy bien hace años en el Oporto, que hemos coincidido en años muy buenos en la Lazio de compañeros (1999-2000 y 2000-01). Le está dando un juego y una personalidad al equipo en todos los años que lleva al mando. No me espero otra cosa que lo que he visto: intensidad, mucha agresividad, mucha presión en campo rival, mucha velocidad en su juego...", repasó el técnico argentino.

"Yo estaba seguro de que sí (sería entrenador). De Sergio no me lo esperaba tanto. Siempre tuvo un fútbol muy vertical, muy dinámico, muy cabeza dura... Es su fuerza y energía. Me gusta todo lo que transmite. Un entrenador con energía, seguridad y que viene haciendo unos años magníficos al frente de su equipo", rememoró.

La alineación de Simeone es una incógnita, incluso en la titularidad de Antoine Griezmann. "Mas allá de desajustes (contra el Espanyol) hubo imprecisión, falta de intensidad, agresividad, de poca velocidad en el juego y no sólo en un futbolista, sino en el equipo en global. El primer tiempo no fue el que buscábamos", dijo.

"Lo que queremos de Griezmann es que sea el futbolista que siempre fue; un jugador importantísimo, con jerarquía, con talento y con gol. Y, seguramente, habrá que trabajarlo como todos los compañeros en su lugar de juego y que esté preparado para 30, 90 o 60 minutos. Lo que el equipo lo llame", explicó.