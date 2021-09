Los taxistas reclaman a la Comunidad de Madrid que vigile si las VTC cumplen con registro de comunicaciones y no "deambulan" ilegalmente

Archivado en:

La Federación Profesional del taxi de Madrid (FPTM) ha instado a la Comunidad de Madrid a que vigile el cumplimiento del nuevo registro de comunicaciones que deben cumplimentar los vehículo de transporte con conductor (VTC) de forma previa a cada servicio, para "evitar que continúen deambulando por las calles sin una precontratación cerrada de forma previa".

Así lo ha manifestado el presidente de la FPTM, Julio Sanz, tras conocerse, la pasada semana, la aprobación del Real Decreto sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTV), que sustituye al vigente hasta el momento, y que presenta como novedad la obligatoriedad de comunicar de forma electrónica los datos de los servicios contratados de forma previa a su inicio, según recoge la FPTM en un comunicado.

Se trata de una herramienta digital, a través de la que los agentes de seguridad y los inspectores de transportes encargados de vigilar la actividad de este tipo de vehículos, podrán comprobar la veracidad de los servicios, así como el tiempo de duración y el punto de inicio y final del mismo, entre otros.

"Es importante recordar que este tipo de vehículos no puede deambular por la calle esperando el próximo servicio, pues incumplen la ley. Este nuevo sistema permitirá a los inspectores comprobar que no han estado deambulando de forma ilegal a la espera de un nuevo servicio, o estacionados en un punto cercano a la espera de nuevas solicitudes", ha indicado Sanz.

Desde la FPTM, consideran la decisión del Ejecutivo un avance que "pone más difícil que los conductores de VTC puedan seguir saltándose la Ley y que continúen rellenando las hojas de ruta mientras se encuentran deambulando, o en puntos cercanos esperando nuevos servicios.

Sanz también ha recordado que "la justicia les ha dado la razón en varias sentencias interpuestas sobre casos de incumplimiento en este sentido". "Esta nueva comunicación electrónica ofrece a la Comunidad de Madrid la herramienta necesaria para comprobar la veracidad de las hojas de ruta. Ya no tienen excusa para no vigilar a los infractores que no cumplan con la normativa", ha añadido.