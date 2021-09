Correa: "Tenemos la mejor plantilla de los últimos años, hay que demostrarlo"

Majadahonda (Madrid), 13 sep.- Ángel Correa es la sonrisa del Atlético. El argentino, fundamental en título liguero de la temporada pasada, ha empezado esta con tres goles. Disfruta de jugar en la delantera, no le asusta la competencia del francés Antoine Griezmann y admite que con él tienen el mejor plantel de los últimos años. "Ahora hay que demostrarlo", afirma en una entrevista con EFE.

Correa (Rosario, 9 de marzo de 1995), llegado al Atlético con apenas 19 años, es a sus 26 todo un veterano en la plantilla. En siete temporadas ha superado una grave afección cardíaca, se ha quitado el cartel de revulsivo de segundas partes y ha conseguido pasar de la banda derecha a la delantera, su puesto predilecto.

Es "uno de los nuestros", en palabras de su entrenador, su compatriota Diego Pablo Simeone. "Le pone contento que hablen así de uno", reconoce Correa, que explica que sus goles de la temporada pasada llegaron a base de tener "tranquilidad para definir". De sus 9 tantos ligueros, uno resonará siempre en su memoria: el 1-1 al Valladolid en la última jornada, un gol de puntera que le traslada a sus vivencias infantiles de fútbol callejero.

- Pregunta (P): Ha empezado la temporada como un tiro, máximo goleador del Atlético con tres goles en cuatro partidos, ¿es su mejor momento?

- Respuesta (R): Sí, la verdad es que sí, contento por este inicio de temporada, por estar ayudando al equipo de esta manera, así que espero seguir así.

- P: Desde el año pasado está jugando en su posición, como delantero, por fin. Otros años hablábamos de que no le gustaba tanto jugar en la banda derecha.

- R: Sí, es lo que siempre he dicho, que es en la posición que me siento más cómodo y donde creo que puedo ayudar mejor al equipo.

- P: ¿Es un éxito para usted haber conseguido eso, jugar donde quería?

- R: Sí, bueno, es algo que dependía no solo de mí sino del entrenador, porque él ya lo sabía, pero en su momento necesitaba que juegue en banda y yo lo hacía encantado. Como siempre digo, para mí lo más importante es el equipo.

- P: Simeone en alguna ocasión se ha referido a usted como "uno de los nuestros", ¿qué piensa cuando escucha eso?

- R: Está bueno, a uno le pone contento que hablen así de uno porque ya llevo muchísimos años acá en el club y estoy muy feliz.

- P: ¿Siente que la temporada pasada se quitó la etiqueta de jugador revulsivo?

- R: Sí, pero era por las situaciones que se daban, que no salía tanto de titular, salía en la segunda parte y tenía la suerte de ayudar al equipo haciendo gol o dando asistencias. La prensa decía eso de que era un revulsivo, pero nunca me puse esa etiqueta, ni me consideraba nada. Ni ahora me considero titular, al contrario, siempre trato de trabajar día a día para mejorar y estar preparado para cuando el entrenador me necesite estar bien y hacerlo bien.

- P: Sus goles fueron claves en la parte final de la temporada pasada para ganar la Liga. En el documental 'Otra forma de entender la vida' se muestra cómo le ayudó Simeone tras el partido contra el Betis cuando falló varias ocasiones, ¿cómo fue aquello?

- R: Bien, ya lo dije, no solo fue el entrenador ni el cuerpo técnico, también los compañeros que en esos momentos siempre me apoyaron y creyeron en mí, me ayudaron a que viera puerta y tuviera ganas al saber que lo podía hacer mejor, que necesitaba tranquilidad, calma a la hora de definir, que el gol iba a llegar y por suerte al final llegaron varios que sirvieron para el equipo.

- P: Entre esos goles esta ese de puntera al Valladolid en la última jornada para el 1-1 (el partido acabó con la victoria 1-2 que daba el titulo de Liga al Atlético), ¿es el más importante de su carrera?

- R: Sí, por como se dio, nos estábamos jugando ahí la Liga, íbamos perdiendo y llegar a hacer el gol del empate en ese momento, por cómo se estaba dando el partido fue muy importante, y después pudo hacer el otro gol Luis (Suárez) y nos pudimos quedar con la Liga que habíamos luchado tanto todo el año.

- P: Ese golpeo de puntera, ¿lo aprendió jugando en la calle en Rosario?

- R: Sí, siempre lo he hecho desde chico, y después en los entrenamientos que hacíamos juego reducido, con muchos jugadores en poco espacio y no hay bastante espacio para prepararse para rematar de otra manera, siempre le pego así de puntín porque sale rápido el balón, y el arquero no tiene tiempo de reaccionar.

- P: Haber vivido varios años de fútbol de calle, ¿le da ventaja en algunas situaciones?

- R: No sé si me da ventaja a la hora de jugar, porque hoy en día como está el fútbol no se puede sacar ventaja, pero yo creo que sí que me han enseñado todas las cosas que he vivido de chico a que hoy en día dentro de la cancha las puedo resolver.

- P: Este año, con el retorno de Antoine Griezmann, la competencia en el ataque es mayor, ¿cómo le puede afectar?

- R: A mí nada, yo siempre voy a trabajar de la mejor manera, voy a dar todo de mí para que cuando el entrenador me necesite ayudar al equipo. Que haya venido Antoine es una alegría inmensa por la clase de jugador que es y esperemos que esté muy bien, porque va a ser un año muy complicado y tenemos que estar todos al cien por cien.

- P: ¿Es la mejor plantilla del Atlético en la que ha jugado?

- R: Sí, creo que sí por los nombres, por la clase de jugadores que hay, creo que este año es la mejor, pero bueno ahora solo queda demostrarlo durante todos los partidos, durante todo el año, que es la mejor del Atlético en los últimos años. Ahora tenemos que demostrarlo.

- P: El miércoles debutan en la Liga de Campeones contra el Oporto (21.00 horas, 19.00 GMT), ¿sienten que con esta plantilla es su año para conseguir el título?

- R: Ojalá, es la ilusión que todos nosotros tenemos, que cada año que la jugamos lo luchamos y lo intentamos, ojalá que este año se pueda.

- P: Tienen un grupo muy duro, con tres campeones de Europa: Liverpool, Oporto y Milán suman 15 títulos en total.

- R: Sí, sabemos lo difícil que es el grupo que nos tocó, pero lo vamos a afrontar de la mejor manera, con muchísimas ganas, ahora el miércoles el prime partido a dejar los tres puntos en casa.

- P: ¿Todavía le duele el error de Turín contra el Juventus en los octavos de final 2019 (cometió un penalti que supuso el 3-0 del equipo italiano, que daba la vuelta al 2-0 del Atlético en la ida)?

- R: Sí, fue un momento muy complicado para mí, porque fue un error que lo puede cometer cualquiera, pero lo pasé muy mal. Pero ya eso quedó en el pasado, son cosas que corregir, que me sirvieron para aprender y que no las tengo que volver a hacer más.

- P: Viene de estar en la selección con Rodrigo De Paul, ahora también compañero en el Atlético. Para los aficionados que no lo conozcan, ¿qué puede aportar?

- R: Es un grandísimo jugador que puede aportar mucho al equipo, de a poco lo van a ir viendo, él sabe que acá en el Atlético no es fácil jugar, va a tener mucha competencia en el medio campo que hay grandísimos jugadores, pero él está muy feliz de estar acá, y creo que va a ser un gran año.

- P: Y Correa, ¿qué sueña para esta temporada? LaLiga ya la tiene.

- R: LaLiga la tuvimos el año pasado, esta liga no (risas). Ojalá otra vez volver a ser campeón que es para lo que trabajamos, cuando termina el año y eres campeón se disfruta muchísimo.

- P: ¿Y la Liga de Campeones?

- R: Si, sabemos lo difícil que es, todos los equipos se preparan para ganarla, pero nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a luchar, y el miércoles vamos a empezar por eso.

Miguel Ángel Moreno