Dancausa: El nuevo acuerdo marco introduce mejoras en las residencias

La consejera madrileña de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha asegurado este lunes que el nuevo acuerdo marco de residencias, aprobado por el Gobierno Regional el pasado día 1 y que fija las condiciones de contratación de 8.839 plazas concertadas en la región, "tiene importantes mejoras" para la situación de estos centros.

Lo ha dicho a los medios tras mantener una reunión en la sede de la Consejería con representantes de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), la patronal de las residencias madrileñas, para tratar la aplicación del acuerdo en los próximos meses.

El nuevo documento cuenta con un presupuesto de 845 millones de euros (191 más que el anterior de 2017), con los que se abrirá un proceso de licitación y, posteriormente, de oferta de plazas, algo que Dancausa considera que se producirá en la primavera de 2022.

De esta forma, el precio diario de cada plaza se incrementará en 20 euros y la ratio de personal de atención directa pasará de 0,42 a 0,47 profesionales por residente.

Asimismo, el acuerdo prima los criterios de calidad en la atención sobre la oferta económica y endurece las penalizaciones a las empresas ante posibles incumplimientos de estos criterios.

"Se trata de poner en común las cuestiones que vemos desde un lado y desde otro para coincidir en qué podemos hacer entre todos para tener una mejor atención a las personas mayores", ha señalado Dancausa.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), Natalia Roldán, ha valorado el "esfuerzo económico" del Gobierno regional en esta materia.

"Ha sido una reunión cordial con el ánimo de seguir avanzando en la colaboración público-privada en pos de la mejora de la calidad de la atención a las personas mayores, desde ámbito domiciliario al residencial", ha apuntado.

VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS

Dancausa ha aprovechado para celebrar el bajo rechazo a la vacuna en los centros de la región, tanto por parte del personal como de los residentes.

No obstante, ha recordado que "no se puede obligar a nadie a vacunarse con la legislación vigente", por lo que ha considerado urgente "aprobar una ley de pandemias a nivel nacional", ya que "las comunidades autónomas no tienen capacidad".

Además, ha señalado que, de momento, no está prevista la tercera dosis para los mayores residentes, tal y como decidió el Consejo Interterritorial de salud el pasado martes.

"Creo que aquí no hay que hablar de lo que nos gustaría, sino de las evidencias científicas de los expertos de Sanidad de lo que es aconsejable y a eso nos atenemos", ha manifestado.

Por ello, ha insistido en el refuerzo de las inspecciones en residencias que su Departamento anunció el pasado día 6 para anticiparse preventivamente a cualquier problema y comprobar si se cumplen o no las medidas de seguridad en estos centros, algo que está trabajando "de forma conjunta con la Consejería de Sanidad".