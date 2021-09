Almeida cree que a sus 46 años tiene “complicado” ser “un niñato”

Madrid, 12 sep.- El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este lunes que “tiene complicado” ser un “niñato” con sus 46 años y ha estimado que la expresión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de “niñatos y chiquilicuatres” se dirige a “alguien más joven”.

Esperanza Aguirre ha pedido en una entrevista en El Mundo que Isabel Díaz Ayuso dirija el partido en la región, aunque sea presidenta autonómica, ha asegurado que su voto en el Congreso será para Ayuso y ha criticado a “chiquilicuatres” afines a José Luis Martínez-Almeida y a “niñatos que están en Génova intoxicando”.

“Tengo 46 años, ojalá, me encantaría ser un niñato, pero con 46 lo tengo complicado ya, supongo que irá por alguien más joven, no sé por quién irá esa expresión, pero vamos, que desde luego por mí no creo que sea lo de niñato por mi edad”, ha respondido Almeida en declaraciones a los medios a la salida de un desayuno.

Martínez-Almeida ha reconocido que desconoce a quién se refiere exactamente Aguirre con esas expresiones y ha añadido incluyéndose que todos los que quieren a Aguirre valoran su opinión y “a Esperanza siempre hay que quererla con atención”, ha añadido.

“En principio, votará por ahora a la única candidata que hay”, ha apuntado Almeida asegurando que le parece “bien” que Aguirre haya decidido votar a Ayuso porque esa es la libertad que dan en el PP de la Comunidad de Madrid.

El alcalde madrileño ha manifestado que no le sorprende que Aguirre haya anunciado su apoyo a la presidenta regional porque, según ha dicho, cuando habla con Aguirre siempre le ha manifestado “su admiración” hacia Ayuso, por lo que cree que es “coherente” con lo que a él le ha dicho en privado.

Sobre cómo se han tomado las duras declaraciones de Aguirre en la dirección nacional del PP, Almeida ha indicado que no tiene “demasiada constancia” de cómo ha sentado esa entrevista, pero ha añadido que “desde luego”, respetan a Esperanza Aguirre, que “fue una gran presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid”.