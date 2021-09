Villacís: "Cs ha sido el partido que ha conseguido que perdure Madrid Central"

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha señalado este lunes que la ordenanza de movilidad sostenible que irá esta tarde a pleno es una "satisfacción", y ha subrayado que su partido, "mal que le pese a la izquierda", ha sido el que "ha conseguido que permanezca Madrid Central".

Antes de asistir a un desayuno informativo protagonizado por el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, Villacís ha querido "recordar" que "Vox dijo el otro día que la mayor parte de los madrileños estaban en contra de Madrid Central".

"No sé a qué número se refiere (Vox), porque desde luego los que votaron a Cs votaron a favor de que se mantuviese Madrid Central. Yo lo llevaba así en el programa y este Gobierno ha mantenido la zona de bajas emisiones, le guste o no le guste a Vox. Así que no ha sido Más Madrid, que va a votar en contra; no ha sido el PSOE, que no va a apoyar la ordenanza. Ha sido Cs el partido que ha conseguido que la zona de bajas emisiones de Madrid se mantenga, y no ha sido fácil", ha manifestado la segunda edil de Madrid.

Ha apostillado que Ciudadanos consiguió llevar la permanencia de Madrid Central al pacto de Gobierno con el PP, algo que los 'populares' han "cumplido", como también ha querido "reconocer".

"Así que, mal que le pese a la izquierda, ha sido un partido de centro el que ha conseguido que Madrid no se convierta en la primera ciudad del mundo en echar atrás una zona de bajas emisiones, y eso para mí es motivo de orgullo y de muchísima satisfacción", ha reiterado.

Villacís ha señalado que es "importante que nos demos cuenta que si prospera el voto en contra" en el pleno de esta tarde sobre la ordenanza de movilidad "el Ayuntamiento dejaría de tener zona de bajas emisiones", por lo que ha señalado que la postura de Más Madrid y PSOE es "profundamente irresponsable".

Por el contrario, a la también coordinadora regional de Ciudadanos le parece un "ejercicio de responsabilidad quienes, aunque no sea su modelo exacto, sí que quieren pactar y consensuar esa medida", en alusión a los cuatro concejales del grupo mixto que rompieron con Más Madrid.

José Manuel Calvo, responsable del grupo mixto en materia de Medio Ambiente y Movilidad, mantendrá este mediodía una reunión con el delegado del área, Borja Carabante (PP), antes de que a las 17:30 dé comienzo el pleno extraordinario para someter a votación la ordenanza de movilidad sostenible.

En la comisión de la semana pasada en la que se debatieron y votaron las enmiendas a la ordenanza, Calvo se abstuvo a la hora de elevar a pleno el texto refundido -Más Madrid, PSOE y Vox votaron en contra- a la espera de seguir negociando mejoras con el equipo de Gobierno.

El mismo día en que tuvo lugar la comisión, los servicios jurídicos del Ayuntamiento recibieron la diligencia de ordenación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para llevar a efecto la anulación de Madrid Central por defectos formales, por lo que urge al Ejecutivo de PP y Cs aprobar la ordenanza para que no decaiga la zona de bajas emisiones.