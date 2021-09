Laso: "Tenemos que hacer un gran partido si queremos ganar"

La Laguna (Tenerife), 12 sep.- Pablo laso, entrenador del Real Madrid, afirmó que para poder ganar este domingo al Barça en la final de la Supercopa 2021 que se está disputando en el pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna, tienen que "hacer un gran partido".

El máximo responsable de la plantilla del conjunto blanco destacó que el encuentro de hoy será "diferente" al que jugaron anoche e indicó que "a ver" cómo recuperan "a los jugadores".

"No cabe duda que jugamos contra un gran rival y que vamos a tener que hacer un gran partido si queremos ganar. Es buena señal para nosotros que a estas alturas de la temporada estemos jugando una final", destacó.

Pablo Laso tiene muy claro que ganar al Barça "es siempre muy complicado" y destacó que su rival de hoy "tiene buenísimos jugadores y estrellas en todas las posiciones".

"Es un equipo que ha metido gente nueva, tiene mucha amenaza en tiros de tres puntos, corren bien y con una buena defensa", dijo el entrenador del Real Madrid.

"Es un equipo muy completo y sabemos que tenemos que dar nuestra mejor versión en todos los niveles si queremos ganar", subrayó

Sobre Rudy Fernández, que ayer sufrió una lesión en el partido de semifinales contra el Lenovo Tenerife desveló: "Rudy no va a jugar. Parece que puede ser un esguince de rodilla y mañana se le harán pruebas en Madrid. Creemos que una lesión de gravedad no es, pero hasta mañana no podremos decir nada".