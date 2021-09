Paco López: “Estamos en la cuarta jornada y ya hay ansiedad”

València, 11 sep.- El entrenador del Levante Paco López lamentó que el hecho de no haber ganado aún esta temporada en la Liga provocó “ansiedad” en el equipo que les afectó en el encuentro ante el Rayo Vallecano, que calificó como el peor que han disputado hasta ahora pese a que el equipo madrileño no logró el empate hasta el tiempo añadido (1-1).

“Igual que en el primer partido nos sigue faltando en momentos puntuales más picardía. Tenemos que seguir aprendiendo de estas cosas y tratar en esos minutos finales de encontrar el equilibrio emocional. Estamos en la cuarta jornada y ya se empieza a notar la ansiedad de no haber ganado un partido pero hay que tratar de ganar desde hacerlo bien pero no es fácil jugar con esas emociones de los jugadores”, señaló en una rueda de prensa.

“Ha sido el peor partido de los cuatro, el más feo, y me duele especialmente porque si hubiéramos ganado habríamos dicho que hemos defendido bien pero no habríamos sido nosotros. El no querer perder lo que habíamos ganado nos ha limitado”, añadió.

El técnico dijo que el equipo no estuvo “fino” con el balón y que tampoco ayudó el estado del terreno de juego aunque no quiso ponerlo como excusa. “A nosotros de finalizar jugadas a no, nos cambia mucho la película”, dijo el técnico valenciano.

“El gol viene de una acción nuestra de Morales que se metía dentro del área y le ha querido dar la bola a Dani Gómez y se ha precipitado. Nos montan la contra y nos da tiempo a replegarnos pero un desajuste y una falta de marcaje en el remate final nos ha llevado a no ganar el partido. Es algo muy parecido a lo que nos pareció en Cádiz”, lamentó.

El entrenador admitió que desde la marcha de Jose Campaña les faltó “tranquilidad” para enlazar jugadas. Respecto a la lesión del centrocampista apuntó que se trató de un pinchazo en el gemelo mientras que en el caso de Róber Pier explicó que se le cargó el isquio y que lo cambió cuando el jugado ya no pudo seguir.

“Hay que seguir trabajando y es lo que vamos a hacer. Aprender de los errores y tratar de sacar las conclusiones de lo que estamos haciendo en lo que llevamos de la Liga. Lo más importante es centrarnos en el trabajo y no tanto en el resultado final aunque lo que queremos es ganar y ahí no hay ninguna duda”, concluyó.