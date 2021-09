Ancelotti asegura que no es “ninguna desilusión” que no se fichara a Mbappé

Madrid, 11 sep.- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en rueda de prensa por primera vez tras el cierre del mercado de fichajes y afirmó que para él no fue "ninguna desilusión" que el club blanco no pudiera hacerse con los servicios del francés Kylian Mbappé.

“No es ninguna desilusión. Claro que Mbappé es un gran jugador. Se ha quedado en el PSG y le deseamos mucha suerte. Nosotros pensamos en nuestra plantilla porque tenemos una plantilla muy fuerte y que puede hacer muchas cosas este año”, dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo de este domingo.

El técnico italiano reconoció que el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz pidió salir durante el mercado de fichajes, pero que, tras no encontrar destino, cuenta con él como con el resto de compañeros.

“Mariano ha pedido de salir al final del mercado, pero no encontró la solución, el equipo. Se queda aquí con ganas, con motivación y con lucha porque es la única manera de encontrar hueco en este equipo”, valoró.

Ancelotti ponderó el nivel de centrocampistas de los que dispone, mejorado tras la incorporación el francés Eduardo Camavinga.

“La competencia en el medio es muy grande porque tengo jugadores 'top'. Tengo mediocampistas entre los mejores del mundo, no tengo problema en decirlo. Casemiro, Modric, Kroos… lo dice todo el mundo. Valverde es muy joven y tiene un gran talento, Camavinga, Isco, Ceballos, que se está recuperando…”, comentó.

“Una plantilla muy completa que tiene que ser paciente porque no puedo meter a todos en el campo. Yo no tengo problema a poner a uno u otro en el banquillo. Lo importante es que ellos lo acepten”, añadió.

Sobre Camavinga, Ancelotti aseguró que estará disponible para jugar ante el Celta de Vigo: “Ha vuelto bien. Empezó jugando en Francia, con la selección sub-21… tiene mucha ilusión y motivación de estar aquí. Ha entrado bien en la plantilla. Tiene mucha calidad y claro que está disponible para el partido de mañana”, desveló.

El técnico italiano, sin embargo, no está seguro de que estén listos para el partido del domingo, que supone la vuelta del fútbol al Santiago Bernabéu 560 días después, sus futbolistas sudamericanos -Casemiro, Militao, Vinicius y Valverde- tras llegar el viernes de los partidos con sus selecciones.

“Han vuelto ayer. Entrenaron poco y tengo que esperar al entrenamiento de hoy. Creo que no tendrán problema para jugar mañana, pero hablaré con ellos porque si uno está cansado es mejor que no juegue. Pero parece que la recuperación tras el viaje es buena”, destacó.

“Pienso que hay un problema. Es vital que se piense en preservar a los jugadores lo más posible. En este sentido, no jugar un partido puede ser algo bueno porque ahora juegan demasiado. Es un problema que tiene que ser arreglado pronto”, subrayó.

El que sí está recuperado es Marcelo: “Ha entrenado bien. En este periodo ha recuperado sus problemas. Hemos recuperado también a Mendy, Miguel está bien… hay mucha competencia en esta posición".

El que no estará disponible es Toni Kroos, aún convaleciente de una pubalgia que tratarán con mimo en los servicios médicos del club: “Está mejorando su situación. No tenemos prisa, esto es lo más importante. Queremos que se recupere lo mejor posible. No digo pronto, lo queremos solucionar poco a poco. Sin prisa”.