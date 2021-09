Pantera, de la acera al escaparate

Madrid, 11 sep.- En pleno corazón del madrileño barrio de Lavapiés se encuentra Pantera, la tienda del Sindicato de Manteros que ha abierto recientemente en la capital y que representa un proyecto comunitario con el que quieren dejar atrás la calle y conseguir "una vida digna", según cuenta a Efe Malick, uno de sus portavoces.

Junto a él, dos dependientes se encuentran atendiendo a un cliente que acaba de entrar. Los dos le reciben muy amablemente con una sonrisa en la cara, a la vez que le enseñan todas las camisetas con lemas antirracistas que tienen a la venta.

Lemas como "El racismo institucional condena a la manta", "Madrid será la tumba del racismo" o "Mbaye", en referencia al mantero Mame Mbaye muerto en el barrio de Lavapiés en marzo de 2018.

Todo lo que venden en Pantera es de elaboración propia, aunque reciben ayuda de la marca de ropa Top Manta, asentada en Barcelona por los manteros de la ciudad, y que han diseñado muchas de las camisetas que están en el establecimiento madrileño.

Con el fin de aumentar la producción, el sindicato ha organizado talleres de diseño y serigrafía para que "cualquier persona que venda en la calle" pueda colaborar con ellos tanto en la fabricación de las camisetas como en los dibujos que llevan estampados.

Porque Pantera, nombre que viene del movimiento estadounidense 'Black Panther', surgió como lugar para vender de una manera legal y poder sacar a los manteros de las calles de Madrid.

Según explica Malick, en el Black Panther ven un referente a seguir, pues fue un colectivo "criminalizado y perseguido en Estados Unidos" y que siempre ha luchado por los derechos de las personas negras.

"Nosotros sentimos esa referencia. Ellos generaban una comunidad y una Economía propia, con la organización de desayunos y comidas comunitarias", afirma.

Desde el sindicato, el objetivo principal es generar alternativas para que "las personas no estén vendiendo en la calle", porque la manta "no es el sueño de ningún mantero", subraya.

Poder trabajar, generar una economía y vivir dignamente son los objetivos de esta tienda, que, además, quiere expandir sus fronteras hasta el comercio 'online', para que sus clientes, independientemente de dónde se encuentren, puedan adquirir sus productos.

Además, Malick no descarta que en un futuro puedan abrir también un restaurante. Un proyecto que estaba pensado desde un primer momento pero que la pandemia se llevó por delante.

SIN APOYO INSTITUCIONAL

Desde el Sindicato de Manteros denuncian el "nulo" apoyo institucional tanto del Ayuntamiento como del Gobierno central, ya que, aseguran, no les dan ninguna alternativa más que seguir en la calle.

Malick critica que tanto el actual equipo de Gobierno local, presidido por José Luis Martínez-Almeida, como el anterior de Manuela Carmena, no han atendido sus demandas, y lamenta el escaso interés que tienen hacia ellos.

El sindicato lleva años reclamando el "acceso pleno a todos los derechos" por parte de las personas que viven en España, independientemente de su origen.

Una petición que, según los manteros, choca con la ley de Extranjería porque "pone barreras a las personas migrantes" y supone el origen de todos sus problemas.

Asimismo, denuncian el escaso interés de la administración por revisar la ley y facilitar la legalización de las personas migrantes en España, algo que achacan a la "criminalización" que reciben por parte de las instituciones.

"Ellos saben perfectamente que la gente que está en la calle no quieren estar ahí, quieren tener una vida digna y un trabajo. Pero a ellos no les interesa buscar alternativas a estas personas. Porque las personas que viven en la calle son africanos, pobres, que no tienen papeles, que no votan. Por eso, nosotros tenemos que generar más apoyo mutuo y sacar a más personas de esta situación".

Ángel Herrezuelo Die