Martínez-Almeida recibiría "con los brazos abiertos" la inversión aplazada de El Prat

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que recibiría "con los brazos abiertos" la inversión de 1.700 millones de euros que el Gobierno iba a dedicar a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y que se aparcará al menos cinco años, porque la capital "no rechaza oportunidades".

"Luego que no se pregunten por qué está Madrid como está, porque nosotros no rechazamos oportunidades, no rechazamos inversión y, por tanto, la cuestión de por qué Madrid está donde está y Barcelona está donde está pues yo creo que se explicita claramente con el aeropuerto de El Prat", ha declarado Almeida a los medios tras asistir a la inauguración de la Feria del Libro.

El Gobierno aparcará al menos cinco años el plan para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, un proyecto que ha frenado por la falta de apoyo del Govern, que ve este anuncio como un "chantaje" y una "maniobra de presión", pese a que deja la puerta abierta a un nuevo acuerdo para desencallar la inversión.

Almeida considera que la parte del Gobierno correspondiente a Unidas Podemos "ha dinamitado la inversión", pues la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "celebró el fracaso" del proyecto.

"Parece difícil que se pueda gobernar con esas condiciones (...) Cuando se acuerda una inversión con el Gobierno de España, lo que no se puede es que una facción de ese Gobierno celebre que no se va a llevar a cabo", ha abundado el también portavoz nacional del PP.

El alcalde ha insistido en que está "dispuesto" a recibir el dinero "que no quieren en Cataluña" y en concreto ha apuntado que el aeropuerto madrileño de Barajas "necesita una ampliación urgente desde el punto de vista de la capacidad de transporte y distribución logística".

No obstante, el Gobierno ya anunció en agosto que invertirá 1.600 millones de euros en la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís (Cs), ha recalcado que en Madrid estarían "encantadísimos de recibir inversiones". "Pero no nos llaman demasiado", ha apostillado, al tiempo que ha recordado que la ciudad todavía no ha percibido las ayudas correspondientes a la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca Filomena.