La Comunidad ha transferido 384 millones en ayudas directas a empresas por la crisis del Covid

La Comunidad de Madrid ha transferido 384 millones de euros en ayudas directas a empresas para paliar los daños causados por la crisis de la pandemia del COVID-19 desde que esta medida se puso en marcha el pasado mes de junio, con más de 37.000 solicitudes recibidas desde el 1 de mayo y 21.000 de ellas ya abonadas.

En concreto, un total de 20.984 empresarios ya han recibido en su cuenta corriente 384 millones de euros ya transferidos en forma de ayuda directa y la semana que viene habrá una nueva remesa de pagos a otras 850 empresas por valor de 28,5 millones de euros, según ha explicado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty.

"La semana que viene nos pondremos ya entre 21.500 y 22.000 empresas y autónomos que han recibido la ayuda en la Comunidad de Madrid. De esta forma, la región es la primera comunidad no insular en ritmo y en volumen de tramitación y pago", ha destacado Lasquetty durante la presentación de la Contabilidad Regional Trimestral.

En este sentido, el consejero ha indicado que quedan pendientes de tramitación unas 12.000 solicitudes, que están actualmente en tramitación pero de las que en el 20% de los casos "todavía la Agencia Tributaria no ha mandado los datos".

En esta línea, ha criticado el "procedimiento anticuado" que emplea el Gobierno central para poder resolver las solicitudes y ha reclamado a la vicepresidenta Nadia Calviño, que en vez de reclamar "más plazo" en la Unión Europea, modifique el decreto ley de apoyo a las empresas afectadas.

"Para ser la ministra de la digitalización, Nadia Calviño deja mucho que desear", ha ironizado el consejero, que ha recriminado a la vicepresidenta económica que distraiga la atención pidiendo a la UE una prórroga "cuando el decreto ley está mal hecho".

"Calviño lo hizo mal porque no consultó con nadie, se lo he escuchado a todas las CCAA independientemente de quién gobierno y ahora no sabe qué hacer para arreglar la equivocación, cuando debería cambiar el decreto ley", ha indicado Lasquetty, que ha censurado que se haya dejado fuera a muchas empresas y autónomos.

Para dar una solución a esos sectores por parte del Gobierno Regional, ha indicado el consejero, primero el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe modificar el decreto porque si no la Comunidad estaría incumpliendo la ley.