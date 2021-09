Zasko Máster y Mnak arrasan en el primer día de FMS Internacional

Madrid, 10 sep 2021.-. Los españoles Zasko Máster y Mnak fueron los protagonistas de la primera jornada de la fase de clasificación de Freestyle Máster Series (FMS) Internacional y obtuvieron, junto a Pepe Grillo, Papo, Mecha y Acertijo una plaza para la Gran Final del 11 de septiembre.

Urban Roosters modificó el formato de la competición, al reducir a dos rondas (una de palabras y otra de intercambio de golpes) cada enfrentamiento y organizando un todos contra todos en cada uno de los grupos. Esto dio lugar a una maratón de 30 batallas que hicieron las delicias del público del Palacio Vistalegre Arena.

En el grupo D, Zasko Máster, Pepe Grillo y Papo obtuvieron su plaza para la Gran Final del sábado, mientras que Strike y Rapder, vigente campeón mundial de Red Bull y de FMS México, quedaron eliminados.

El alicantino se repuso al traspié que sufrió inicialmente ante el bicampeón chileno Pepe Grillo y demostró ser uno de los mayores exponentes de la disciplina en la utilización de las técnicas en su rapeo. Zasko fue el principal beneficiado del 'Incremental Mode', en el que se sirvió de las palabras para construir sus habituales estructuras métricas, con las que conquistó al público madrileño.

Mientras el español y Pepe Grillo solventaron su clasificación por la vía rápida, Rapder y Papo tuvieron que medirse en un duelo directo a todo o nada por la última de las plazas. Los aficionados, ansiosos por recibir a Papo ante los rumores de su posible ausencia, se volcaron con el popular competidor marplatense y le llevaron en volandas ayudándole a decantar la batalla a su favor.

“A mí no me ganó Papo, me ganó Madrid”, declaró Rapder en su cuenta de Twitter tras el polémico resultado, refiriéndose a la enorme influencia del apoyo de las gradas de Vistalegre en la votación de los jurados.

Por otro lado, el español Mnak lideró con mano de hierro un grupo E en el que también se clasificaron Mecha y Acertijo. Jaze, campeón de FMS Perú, y Garza no pudieron conseguir su billete para la Gran Final.

La limpieza, frescura, originalidad y agresividad que caracterizan el ‘sangriento’ estilo de Mnak le permitieron dominar de principio a fin cada ronda, evidenciando que es uno de los mejores competidores de la élite del circuito y, de paso, regalando algunas de las rimas que más hicieron vibrar al estadio.

Así, a las bajas de Bnet, campeón de FMS España, y Stuart, campeón de FMS Argentina, se sumaron las derrotas de los vigentes poseedores del título en Perú y México, por lo que el chileno Nitro es el único campeón que sigue con opciones de avanzar en la competición.

Además, el grupo de reservas, que inauguró la jornada, se saldó con la clasificación de Skill (Perú), Tirpa (España), Wolf (Argentina) y Yoiker (México), que ocuparán los lugares de Bnet, en el grupo A, y Stuart, Ricto y Lobo Estepario, en el B, por lo que volverán a competir en la jornada de mañana. Solo el chileno Joqerr se quedó fuera.

Skill arrasó al ganar en todos sus enfrentamientos y se clasificó como líder de los suplentes y Tirpa, que solo perdió ante el peruano, se mantuvo constante imponiéndose a Wolf, a Joqerr y a Yoiker con solvencia.

David Timón y Pedro Martín