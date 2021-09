Almeida: No apoyar la ordenanza es votar que desaparezca Madrid Central

Archivado en:

Madrid, 9 sep.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue abierto a negociar con los grupos la ordenanza de movilidad sostenible que se elevará a pleno el próximo lunes, aunque ha advertido, especialmente a Más Madrid y PSOE, que no apoyarla es "votar a favor de que dentro de diez días" desaparezca Madrid Central.

Así lo ha indicado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, un día después de que se produjeran dos noticias, ha recordado, en relación a la movilidad en la ciudad de Madrid.

Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) notificó al Consistorio la diligencia de ordenación para llevar a efecto la sentencia de 2020 que anulaba Madrid Central por defectos formales, lo que implica que el Gobierno bicolor de PP y Ciudadanos se verá obligado a desactivar la zona de bajas emisiones en un plazo de diez días desde la publicación oficial del fallo.

Y por otro lado, ayer se celebró una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad para debatir y aprobar las enmiendas de los grupos municipales a la modificación de la ordenanza de movilidad y para elevar a pleno el texto refundido, algo que se consiguió con el voto de calidad de la presidencia de la comisión (Cs) porque en dos votaciones rechazaron la elevación Más Madrid, PSOE y Vox, y el grupo mixto de Recupera Madrid se abstuvo.

De las 207 enmiendas que se discutieron, se aprobaron un total de 68: dos de Vox, 28 del PSOE, 14 de Más Madrid y 24 del PP, 17 de las cuales se presentaron a instancias de Recupera Madrid.

Almeida ha garantizado que si se aprueba la ordenanza de movilidad sostenible, que regula un Madrid Central con otro nombre y una serie de variaciones, "entrará en vigor antes del plazo de diez días" dado por la Justicia, y ha subrayado que "lo primero que hay que decir es que si este Gobierno no hubiera actuado de manera rápida y eficaz tramitando en tiempo récord una ordenanza de movilidad sostenible, Madrid en diez días se quedaría sin una zona de bajas emisiones, incumpliendo la Ley de Cambio Climático".

"En segundo lugar, quiere decir que todos aquellos partidos que votaron ayer en contra de la ordenanza de movilidad sostenible votaron a favor de incumplir la ley de cambio climático y a favor de que dentro de diez días Madrid Central dejara de existir como zona de bajas emisiones. Cuando hablamos de responsabilidad en política, pues no todo vale, y no todo vale ni para Más Madrid ni para el PSOE", ha razonado Almeida.

Ha añadido que "se han admitido 42 enmiendas de Más Madrid y del PSOE", mientras que cuando durante el gobierno de Manuela Carmena se elaboró el texto se admitieron en conjunto "tres" de PP y Ciudadanos, lo que para Almeida evidencia que "es una forma distinta de gobernar y de entender los problemas esenciales que tiene que afrontar una ciudad como Madrid, y más aún después de la pandemia".

A continuación ha aseverado que "por supuesto" sigue abierto hasta el pleno para negociar con los grupos para "mejorar el texto", como el gobierno municipal "ha demostrado a lo largo de todo este tiempo" de tramitación "urgente" de la ordenanza.

También ha defendido que la constitución del grupo mixto, cuestionada por la oposición y especialmente por el grupo de origen de los ediles, Más Madrid, "no altera la mayoría que se hubiera podido producir en el pleno del lunes" porque estos cuatro ediles "ya habían dejado claro que se constituyera o no el grupo mixto ellos estaban dispuestos a votar como concejales y no como grupo municipal" porque "el acta es de cada concejal y no de los grupos".