Adam Hanga: "Tuve muy claro fichar por el Real Madrid"

Madrid, 7 sep.- El alero húngaro Adam Hanga, jugador del Real Madrid, participó este martes en el acto de presentación de la Liga Endesa y afirmó que tenía "muy claro" fichar por el club blanco cuando le comunicaron que no continuaría en el Barça, ya que quería "quedarse en España" y el conjunto madrileño "es un gran club".

Hanga se muestra ilusionado por ganar este fin de semana el primer título con el Real Madrid: "La Supercopa me transmite mucha ilusión porque es el primer título que puedo ganar con el Real Madrid. Va a ser muy complicado porque tenemos que ir partido a partido".

Tras tres temporadas en el Barça, Hanga ha jugado bastantes Madrid-Barcelona, pero ahora los disputará con la camiseta blanca.

"La experiencia me ayuda siempre para jugar los clásicos, ya que conozco a los jugadores, sé como funcionan estos partidos y lo que significan, además es un partido muy importante para los dos equipos", señaló.

El jugador húngaro está muy contento con sus nuevos compañeros y técnico, Pablo Laso, y con su nueva vida en Madrid: "Estoy disfrutando un montón jugando estos tres amistosos con mis compañeros y con Laso. Estoy en un equipo donde me quieren y puedo disfrutar con el baloncesto".

Ante la vuelta del público a las canchas, el jugador de Real Madrid está "esperanzado" ante está situación y espera que "disfruten juntos" jugadores y afición, "no sólo en la tele, sino en directo".

El alero madridista ha coincidido con el base francés Thomas Heurtel en tres equipos, Baskonia, Barcelona y Real Madrid.

"No sé cómo lo hacemos, parece que nos perseguimos (sonríe). Para mí es una suerte coincidir con él, ya que nos conocemos muy bien y esto nos ayuda mucho. Es de los mejores bases de Europa", afirmó.

Hanga es un jugador muy polivalente, aunque sea un alero clásico. Durante la temporada pasada en el Barça tuvo que actuar de base y de escolta.

"Donde diga el entrenador. Me da igual la posición para jugar. He hecho mi carrera de alero, pero también he jugado de base y escolta. Me da igual el sitio, decide el entrenador y en esa decisión no entro", subrayó.