Más de 22.500 alumnos han comenzado sus clases en Torrejón

Un total de 22.589 alumnos han iniciado sus clases del nuevo curso escolar 2021-2022 en los centros educativos de Torrejón de Ardoz en Educación Infantil, Primaria y Especial.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Educación e Inmigración, Rubén Martínez, han visitado esta mañana el Colegio público Ramón Carande con motivo del inicio del nuevo curso escolar, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El municipio cuenta con 20 colegios públicos, ocho institutos públicos, seis escuelas infantiles públicas, cinco colegios concertados ordinarios y un colegio concertado de Educación Especial.

Así, el Consistorio ha subrayado que se inicia el curso con las mejoras realizadas durante el verano con el programa 'El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos' en el que se han invertido 1,5 millones entre 2020 y 2021.

Esta iniciativa supone la mayor inversión en mejoras en los colegios públicos de la ciudad en la historia de Torrejón de Ardoz con un gasto total de 4,5 millones de euros, con 1,5 millones entre 2020 y 2021, que se suman a los más de 3 millones invertidos entre 2016 y 2019.

Además, Torrejón de Ardoz contará con un nuevo centro educativo bilingüe en el nuevo curso escolar. Se trata del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle Inclán, que se suma al programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid, incrementado este tipo de oferta educativa ya existente en otros trece colegios del municipio y cinco institutos, donde al menos un 30% de los contenidos se ofrecen en este idioma.

Otra de las novedades es que el IES León Felipe de Torrejón de Ardoz ha añadido a su lista de estudios para el próximo curso 2021-2022 el nuevo Grado Superior de Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Los alumnos del municipio se dividen en: Escuelas Infantiles Públicas 883 alumnos; y Educación Primaria, 9.461 matriculados con 2.986 en centros no bilingües y 6.475 en centros bilingües. También, Educación Secundaria, con 5.486 matriculados: 789 en centros no bilingües y 4.697 en centros bilingües; Bachillerato, con 1.536 matriculados: 432 en centros no bilingües y 1104 en centros bilingües; y Formación Profesional con 1.208 alumnos. Esto suma un total de 15.147 estudiantes bilingües.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, ha destacado que la localidad ya cuenta con 19 centros educativos bilingües "lo que es una excelente noticia y permite a las familias disponer de una gran oferta educativa que ha ido mejorando en los últimos años de manera muy importante".

"Se inicia un nuevo curso escolar manteniendo las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, en el que hemos vuelto a invertir en los colegios públicos para que estén en las mejores condiciones de cara al inicio escolar", ha explicado Martínez.