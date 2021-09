Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá, apoyará a Lobato es las primarias del PSOE-M

Archivado en:

El alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, ha mostrado este lunes su apoyo público a la candidatura del diputado autonómico Juan Lobato a liderar el PSOE de Madrid en el próximo proceso de primarias.

"Creo que tiene un proyecto que es transversal, que permite que lleguemos a nuevas personas que en los últimos años no han apoyado al PSOE y que responde a la política que estamos siguiendo en algunos ayuntamientos, como Alcalá de Henares donde conseguimos esas mayorías que necesitaríamos también en la Comunidad de Madrid, para poner la política al servicio de los vecinos", ha manifestado, en declaraciones .

Rodríguez ha presentado ya su renuncia a ser miembro de la Comisión Regional de Ética del partido, órgano encargado de que los procesos se realizan correctamente y el que media en caso de que haya conflicto entre las candidaturas, por "coherencia y respeto a las normas".

El primer edil ha defendido que ve valores en la candidatura de Juan Lobato de "un alcalde de un municipio pequeño pero que consiguió el 59% del voto". "A veces percibimos cierto desprecio hacia esos alcaldes y alcaldesas que se dejan la piel en municipios pequeños, y lo digo desde un gran municipio como Alcalá de Henares de 200.000 habitantes y desde la agrupación más grande de la Comunidad", ha hecho hincapié.

Para Rodríguez, esta es una candidatura "que no va contra nadie, que no va contra el Federal pero tampoco contra ningún compañero, ni mucho menos contra el Grupo Parlamentario con 24 compañeros que no han sido designados como algunos afirman sino que han sido elegidos por la Ejecutiva Regional en un proceso que se desarrolló hace unos meses".

"Sumar para poder ganar este Congreso y después la Comunidad, y con una estrategia que no se trata de gritar muy fuerte que somos de izquierda o levantar una bandera roja porque parecernos a Podemos nunca ha sido la solución sino el problema", ha traslado.

El alcalde de Alcalá considera que el PSOE-M debe ser "un partido más transversal" y que debe "aprender de lo que han hecho otros partidos como Más Madrid y ser capaces de llegar a personas a las que nunca se ha llegado antes". Eso sí, apuesta por no dejar "en el camino ninguno de los valores socialistas de defensa de la educación pública, de la sanidad y del contacto y trabajo con los sindicatos".