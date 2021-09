Martínez-Almeida mantiene la "voluntad de negociación" para aprobar la ordenanza de Movilidad Sostenible

Archivado en:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este lunes que el equipo de Gobierno mantiene la "voluntad de negociación" para sacar adelante este viernes en Pleno la ordenanza de Movilidad Sostenible, ya que no aprobarla es "votar en contra de aplicar la Ley de Cambio Climático" en la capital.

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación, desde CentroCentro, tras presentar el programa 'Madrid Talento'. El regidor ha dado cuenta de su talante negociador al aseverar que serán aprobadas un total de 13 enmiendas de las 59 enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista ya que estas "mejoran el texto".

"Hay enmiendas del PSOE que vamos a aprobar que mejoran el texto de la ordenanza, y nos gustaría poder hablar con Más Madrid y Vox. Aceptar 13 de 56 enmiendas ya da cuenta de la capacidad de diálogo de este equipo de Gobierno. Estamos abiertos a incorporar (otros cambios)", ha apuntado a continuación.

Según ha detallado, se mantiene el calendario "previsto" para sacar adelante esta nueva normativa. Es decir, la comisión se celebrará este martes, para así poder celebrar el Pleno el viernes día 10 de este mes.

Solo se podría alterar, ha puntualizado, a consecuencia de la resolución judicial sobre la asignación de Grupo Mixto a los cuatro concejales escindidos de Más Madrid reagrupados en Recupera Madrid. "Habría que ir entonces a Pleno para la reorganización del Grupo Mixto", ha señalado a continuación.

Almeida ha defendido que el equipo de Gobierno "no participa del no es no", y que apuestan por un modelo "de sentido común, de sensibilidad ambiental", que pretende dar "seguridad y certidumbre" bajo el paraguas de "un modelo abierto, sensato, razonable, plenamente comprometido con la sostenibilidad ambiental, con todos los distritos y la sostenibilidad económica".

Así, ha advertido de que "quien vote en contra de la ordenanza, vota en contra de la aplicación de la Ley de Cambio Climático, que obliga a tener una ley de bajas emisiones".