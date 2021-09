Pérez acusa al alcalde de Arganda de retrasar el fin de las obras de L9 de Metro por no permitir trabajar de noche

Archivado en:

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha acusado al alcalde de Arganda, Guillermo Hita, de retrasar el fin de las obras de la Línea 9 de Metro al no permitir trabajar de noche en ellas.

En declaraciones a los medios, en la reapertura este domingo de la estación de Metro Hospital de Móstoles de la Línea 12 (Metrosur), ha manifestado que, aunque no es su intención "polemizar", han tenido "un problema" en Arganda.

"Nosotros en Arganda estaríamos igual que hoy, aquí poniendo en marcha la línea, pero no ha podido ser porque el alcalde no nos ha permitido trabajar por la noche, a pesar de que donde estaba la zona de las actuaciones no hay prácticamente vecinos por lo que las molestias no han podido ser una razón", ha señalado.

Pérez ha sostenido que Hita no les "ha permitido trabajar por la noche" y como consecuencia de ello "todos los vecinos de Arganda se van a ver perjudicados porque la obra va a abrir quince días después".

"Podría haberse abierto una semana antes, como estamos haciendo ahora en Móstoles, pero como no nos ha permitido el Ayuntamiento socialista trabajar por las noches, aunque teníamos a nuestros equipos preparados, eso va a suponer un retraso", ha expuesto el consejero autonómico.

En este sentido, ha considerado que, a su parecer, debería ser más importante "no perjudicar" a sus propios vecinos que "llevar la contraria en la Comunidad". Para Pérez, "hay una reflexión pendiente del alcalde de Arganda".