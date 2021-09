Más Madrid pide a Ayuso más plazas de FP y un plan de choque de salud mental

Madrid, 2 sep.- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, pedirá en la reunión del lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, más plazas de Formación Profesional (FP), un plan de choque de salud mental infantil juvenil y la "eliminación de la burocracia" para poder instalar paneles solares.

García le planteará estas tres medidas dentro de la ronda de contactos bilaterales que la presidenta madrileña mantendrá con las portavoces de los grupos de la oposición de la Asamblea el próximo lunes 6 de septiembre en la Real Casa de Correos en el arranque del curso político.

En declaraciones a los medios en la Asamblea, la portavoz de Más Madrid ha defendido el desdoble de los grupos de FP, después de haber visto estos días las colas de familias para obtener una plaza en estos estudios, y ha pedido haya 25.000 plazas más para ahondar en sectores que demanda Europa, como la digitalización o la transición ecológica, lo que implicaría una inversión de 23 millones de euros.

Además, ha pedido un plan de choque de salud mental infantil juvenil -con una dotación económica de 6 millones de euros- para evitar la situación "kafkiana" de los menores que tienen que esperar durante meses para ser atendidos por trastornos de la alimentación, adicciones, ansiedad o intentos de suicidio que se han disparado con la pandemia.

Ha reclamado que la lista de espera sea como máximo de diez días para ver a un especialista de salud mental y que se dupliquen las plazas de hospitales de día, teniendo en cuenta que la última vez que hubo un refuerzo de la salud mental fue después del 11M.

Igualmente, ha propuesto la "eliminación de la burocracia" para poder instalar paneles solares, una medida que asegura que no requiere inversión, sino que solamente implica un cambio normativo y que está en sintonía con las demandas de la Unión Europea para hacer la transición ecológica.

"No entenderíamos que no aceptara estas tres medidas para el inicio del gasto de los fondos europeos. No son todas las medidas que necesita la Comunidad de Madrid, pero son todas las medidas urgentes que la señora Ayuso podría poner en marcha mañana mismo", ha dicho.

Tras subrayar que el proyecto de Más Madrid es "antagónico" al del PP en lo que tiene que ver con transición ecológica, con justicia social, con servicios públicos y con el futuro de la Comunidad de Madrid, García se ha mostrado convencida de que se puede pone de acuerdo con Ayuso en estas tres medidas "concretas".

"Queremos dar los primeros pasos para los primeros fondos europeos que vayan llegando a la Comunidad de Madrid para sintonizarnos con el siglo XXI", ha apuntado.