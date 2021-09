La diversión y entretenimiento de los slots gratis online

Archivado en:

Los slots gratis online son un tipo de juego con bastante popularidad. Derivan de las típicas máquinas tragaperras, las cuales empiezan a instalarse en casinos norteamericanos.

Se trata de una interesante alternativa para los jugadores; sobre todo, porque se trata de un juego sencillo. No implica las complicadas manos del poker, tampoco estrategias y cálculo de posibilidades del blackjack. Además, tienen la gran ventaja de que se juega de manera individual. No todas las personas gustan de participar en mesas donde concurren otros apostadores.

Por otra parte, los slots son bastantes sencillos de diseñar en el mundo digital. Son programas simples, con Apps que no tienen mayor peso. No requieren de un equipo complicado para jugar. Quienes gustan de entretenerse, no requieren de un móvil de enormes prestaciones, solo es necesario contar con un equipo simple que pueda soportar estas aplicaciones. Lo que si es necesario es una buena conexión a la web.

El origen de las máquinas tragaperras

El primer slot fue inventado por Charles Fey, en la ciudad de San Francisco, en EEUU. La idea era crear una máquina de pago automático, ya que cuando los jugadores obtienen el premio, inmediatamente la máquina liberaba las monedas. Esto facilitaba la faena de los casinos, los cuales solían tener filas de apostadores reclamando sus pagos.

El invento de Charles Fey fue una máquina con tres ruedas giratorias. La idea es que estas ruedas tuviesen que plasmar imágenes de: herraduras, diamantes, corazones, espadas y campanas. Las ruedas rotaban al azar. Si las tres imágenes coincidían, entonces el jugador se llevaba un premio. Curiosamente, al inicio de estas máquinas fueron llamadas Liberty Bell, pues el premio más grande se obtenía cuando coincidían las tres campanas (que eran llamadas campanas de la libertad).

Con el paso del tiempo, estas máquinas fueron avanzando tecnológicamente. Los últimos modelos incorporan tecnología electrónica. Además, ya no tienen las ruedas giratorias. En su lugar, hay pantalla que muestran las figuras que deben coincidir. Por lo tanto, se trata de un sistema que con suma facilidad ha pasado al mundo digital.

La aparición de los llamados Slots

La palabra slot se traduce al español como ranura. Justamente, los juegos inspirados en las máquinas tragaperras se diseñan de manera minimalista. Cuentan con una serie de espacios (ranuras o slots) que se van llenando al pulsar la pantalla. Son muy usados en móviles táctiles, usándose en sistemas operativos con diversas versiones de Android o de iOS. Se añade que no requieren de mucha RAM o requisitos de conexión.

Los slots son de los juegos más populares para descargar en móviles. Además, los pueden jugar personas de diferentes edades. Se añade que la mayoría son gratuitos, no se necesita pagar para poder disfrutar de entretenimiento. La mayoría de las personas suelen tener alguno de estos juegos en sus dispositivos móviles. Simplemente, los utilizan en momentos de ocio. También, en instante cuando no tienen ocupación. Por ejemplo, durante algunos minutos de la hora de almuerzo o al esperar el transporte público.

Versiones de slots con apuestas

Por supuesto, también existen modalidades de estos juegos para apostar. Se obtienen diversos premios. Incluso, hay páginas de casinos en línea que incluyen a los slots junto a otros entretenimientos como: los naipes, los dados o la ruleta. La verdad, es que se trata de un juego que suma una interesante popularidad.

En el periodo de vacaciones, hay muchas alternativas de ocio para el verano en Madrid. No obstante, siempre habrá un rato para entretenerse con un juego de tragaperras. Es una buena compañía para instantes rápidos, para una pausa durante una actividad o al hacer algún juego en familia. Por ejemplo, hay versiones grupales. Los jugadores se unen en tandas de jugada. Obtienen puntajes a medida que van sumando calificaciones. Por supuesto, el ganador es quien obtiene un puntaje mayor al final.

Las apuestas suelen hacerse en formatos especiales. Por ejemplo, no está permitido para menores de edad. Además, hay un cierto límite a lo que se apuesta y se tiene de ganancia. Para ser honestos, los slots no son el juego que más beneficios. No obstante, al ser tan sencillo y entretenido; suele tener una buena cantidad de seguidores.

Un algoritmo que replica el azar de la rueda giratoria

Tal vez, este es uno de los puntos donde más se presta atención. Se necesita de un generador de números aleatorios. A su vez, de un programa que interprete los números obtenidos y los convierten en figuras representadas en el slot. Todo esto se hace con algoritmos que funcionan a gran velocidad, los cuales entregan resultados inmediatos al jugador.

Como vemos, los slots o máquinas tragaperras son juegos muy recomendados. La verdad, aparte de sencillos garantizan una buena diversión. En la actualidad, hay versiones de “3 slots”, “5 slots” y hasta de “7 slots”. Cada uno con un particular nivel de complejidad y modos de probabilidad diferentes.