Dani Caverzaschi dice adiós a Tokio en cuartos y con un diploma

Tokio, 1 sep.- El tenista madrileño Daniel Caverzaschi cayó en cuartos de final con el neerlandés Tom Egberink, número ocho del ránking mundial, y se despidió de los Juegos Paralímpicos de Tokio en cuartos de final y con un diploma.

Caverzaschi llegó a cuartos tras eliminar en segunda ronda al sudafricano Evans Maripa, en tercera al belga Joachim Gerard, número tres del mundo, y en dieciseisavos al británico Dermot Bailey.

En cuartos de final no pudo con el neerlandés Tom Egberink, con el que perdió 6-4 y 6-3, tras disputar un partido que retrasó su inicio varias horas debido a la lluvia que cayó en Tokio.

"Estoy un poco decepcionado porque vengo de una semana muy buena, me planté en cuartos y estaba soñando con más. Tenía muy claro el partido, lo que tenía que hacer, pero mi rival jugó un partidazo. Usó una táctica que no me esperaba y no supe solucionar los problemas. Él ha jugado bien y me ha sabido anular porque no he estado muy fino", dijo Caverzaschi, al término del partido.

Pese a la eliminación, Dani Caverzaschi se marcha con un diploma y siendo el tenista español que más lejos ha llegado en la historia en unos Juegos Paralímpicos.

En dobles participó junto con el gallego Martín de la Puente y perdieron también en cuartos con la pareja francesa formada por Stephane Houdet y Nicolas Peifer.