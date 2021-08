Arganda abre en septiembre la inscripción para las Actividades Extraescolares

Archivado en:

El miércoles 1 de septiembre se abrirá el plazo de renovación de plaza y de nuevas inscripciones para las Actividades Extraescolares ofertadas por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su Concejalía de Educación, de cara al curso 2021/2022, así como para las renovaciones y nuevas inscripciones de los servicios de Primeros del Cole y Juegos y Merienda.

Dicho plazo permanecerá abierto hasta las 19:00 horas del 14 de septiembre. El desarrollo de estas actividades y el número de plazas quedan supeditados a la legislación vigente en materia sanitaria debido a la pandemia.

Las renovaciones para las actividades extraescolares se pueden realizar telemáticamente a través del formulario. No enviar este formulario supone perder la plaza en la actividad. Para nuevos alumnos la solicitud debe realizarse presencialmente en el Centro Cultural Pilar Miró y en el Centro Integrado La Poveda, previa petición de cita en http://citaprevia.ayto-arganda.es/.

En el caso de Primeros del Cole y Juegos y Merienda las renovaciones deben hacerse en aquí. No enviar este formulario también supone perder la plaza en la actividad. Igualmente, para nuevos alumnos las inscripciones se harán presencialmente con cita previa. Tanto para actividades extraescolares como para Primeros del Cole y Juegos y Merienda, la renovación de la plaza se realizará en el horario seleccionado y con el mismo número de cuenta bancaria.

Los listados de admitidos en las diferentes actividades serán publicadas en los centros escolares, en el Centro Cultural Pilar Miró y en el Centro Integrado de La Poveda a partir del 23 de septiembre. Las actividades extraescolares del curso 2021/2022 se desarrollarán en los centros educativos de la localidad y en los centros municipales del 1 de octubre de 2021 al 31 de mayo de 2022, ambos inclusive, salvo los periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa, los días festivos y los días no lectivos, según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid. Las actividades están dirigidas a los alumnos y alumnas escolarizados en centros educativos del municipio. La asistencia a las actividades de los centros escolares podrá realizarse en cualquier centro, independientemente del lugar donde el alumno curse sus estudios.

En los colegios se impartirán casi una veintena de actividades, como Primeros del Cole, Juegos y Merienda, Learn and Play, Teatro, Laborteca, Guitarra, Iniciación Musical, A casa sin deberes, Zumba Júnior, Ciencias Divertidas, Inglés, Pintura, Baile Moderno, Apoyo al aprendizaje, Inglés Avanzado, Jump and Dance, Teatro en inglés y Refuerzo de Science y Social. Por su parte, en el IES Grande Covián y en el IES José Saramago se impartirá la actividad de Castellanización.

En los centros culturales las actividades ofertadas serán Baile Moderno, Baile Urbano, Danza Española, Pintura, Listening and Speaking, Zumba Júnior, Robótica, Manualidades Diversas, Apoyo al Estudio, Escuela Municipal de Teatro y Escuela Municipal de Cine. Igualmente, en el Enclave Joven, se impartirá el Programa Municipal de Lectoescritura, Apoyo al Lenguaje y a la Comunicación y la actividad de Comprensión Lectora y Expresión Escrita. En el Centro Cívico del barrio del Puente de Arganda se llevarán a cabo las actividades de Apoyo al estudio y Diviértete en Familia. De igual manera también se impartirán actividades on line, como Inglés, Listening and Speaking, Apoyo al Estudio y Programación. La guía completa de Actividades Extraescolares y el procedimiento de inscripción se puede consultar aquí