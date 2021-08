Vuelta al trabajo: aumenta tu productividad con estos ordenadores en oferta en Madrid

Archivado en:

Estas vacaciones nos han ayudado a recargar las pilas, pero ya se acerca septiembre y es hora de prepararse para volver al trabajo.

Durante el confinamiento, muchas empresas tuvieron que recurrir al teletrabajo para poder seguir realizando su actividad y, a pesar de que poco a poco se instaura una nueva normalidad, son muchos los empresarios y empleados que siguen haciendo su trabajo desde casa.

Tanto si se hace teletrabajo como si se combina con la vuelta a la oficina, es esencial que los equipos informáticos estén al día y se adapten a las necesidades de cada puesto, con el fin de garantizar la productividad y evitar incidencias. Para ello es necesario contar con buenas herramientas y equipos que las soporten.

Además, en los últimos años han surgido nuevas profesiones que requieren el uso de ordenadores potentes y adaptados, como es el caso de los gamers profesionales.

Si buscas ordenadores en Madrid que se adapten a las necesidades de tu trabajo o el de tus empleados o si estás buscando un equipo destinado al gaming hecho a medida, vamos a darte algunas ideas que ofrecen en PCMADRID.

Los tipos de ordenadores más comunes que solemos utilizar para trabajar

Ordenadores profesionales a medida para aumentar la productividad de tu empresa

A la hora de comprar un ordenador, es muy importante pensar en el uso que se le va a dar.

Cada usuario tendrá sus propias necesidades. Por ejemplo, no necesitará el mismo equipo informático una persona que lo va a usar para trabajar, que otra que lo necesita para jugar, o para la edición de vídeo.

Los ordenadores de sobremesa son los más interesantes para la creación de contenido. Son potentes y aguantan bien el paso del tiempo. Además, si se tiene que hacer una sustitución de cualquier pieza, es mucho más fácil y barato que en un ordenador portátil.

Apuesta por ordenadores profesionales y verás como potencias el rendimiento de tu empresa.

Ordenadores para teletrabajo u oficinas pack Intel NUC

Un NUC es un mini-PC. Son equipos informáticos que han sido diseñados para aprovechar al máximo el espacio disponible.

La principal diferencia con un All in One es que los NUC son fáciles de reparar y de actualizar. Además, no tienen el clásico de problema de sobrecalentamiento de componentes que puede llevar a avería.

Una buena opción es hacerte con un pack de ordenador Intel NUC Mini PC con monitor. Así, tendrás todo lo necesario para empezar a trabajar.

Ordenadores gaming disponibles a pesar de la escasez de GPU

Muchas fuentes afirman que la escasez de GPU durará todo el 2021 y que podría llegar a afectar también a gran parte del 2022. Y es que la demanda está superando a la oferta en torno a un 30 %. Esta situación podría durar entre 3-6 meses; sin embargo, hay tiendas que todavía siguen teniendo bastante stock.

Hoy en día, puedes encontrar equipos gaming de última generación disponibles a un precio que se adapta a todo tipo de bolsillo. Además de que los puedes configurar a medida, también incluyen el montaje, la instalación, la optimización de BIOS y la instalación de sistema operativo.

PCMADRID es un buen ejemplo de este tipo de servicio. Cuenta con dos tiendas físicas en Madrid desde las que dan soporte y asesoramiento a empresas y particulares. En esta también se llevan a cabo servicios de reparación, ampliación de ordenadores de Apple, portátiles, y trámites relacionados con licencias. Y, además, el envío te sale completamente gratis a la hora de comprar tu ordenador.

Si piensas que es un buen momento para comprar o renovar tu equipo informático o el de tus empleados, tan solo echa un vistazo a su catálogo y verás como encuentras aquel que mejor se adapta a tus necesidades y a tu bolsillo.