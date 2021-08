La vida terrenal del Barcelona se topa con el Getafe

Barcelona/Madrid, 28 ago.- Mientras el Real Madrid intenta el fichaje de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United y Leo Messi se prepara para su debut con el Paris Saint-Germain, el Barcelona sigue trampeando una vida mucho más terrenal debido a su grave situación económica que le impide ilusionarse con fichajes de última hora y que le obliga a vencer ante el Getafe este domingo a las 17 h en el Camp Nou para no crear más dudas.

El empate en San Mamés ante el Athletic Club diluyó el optimismo generado con el convincente triunfo ante la Real Sociedad de la primera jornada y todo lo que no sea una nueva victoria ante el equipo madrileño, que aún no ha puntuado, avivaría el pesimismo antes del parón de selecciones en un club que está más pendiente de las adecuaciones salariales y de las difíciles marchas de sus jugadores prescindibles que del terreno deportivo.

Tan solo el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones del pasado jueves fue capaz de romper una rutina capitalizada por los números. Pero las noticias que llegaron de Estambul no fueron precisamente halagüeñas, cayendo en un grupo que tendrá como rival principal al Bayern de Múnich, la bestia negra del humillante 2-8 en los cuartos de final del curso 2019-2020.

El Barça afronta el compromiso de Liga ante el Getafe de los exazulgranas Carles Aleñà y Sandro Ramírez (Marc Cucurella no jugará por unas molestias) con importantes bajas, sobre todo en defensa.

Eric Garcia está sancionado después de su expulsión en San Mamés y Gerard Piqué tampoco está disponible para Ronald Koeman a causa de la elongación en el sóleo de la pierna izquierda que se hizo ante los bilbaínos. Además, Óscar Mingueza, que finalmente pudo ser inscrito en LaLiga con ficha del filial, justo sale de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se hizo durante los Juegos Olímpicos.

Así, el canterano y Samuel Umtiti, que esta semana se ha certificado que seguirá como azulgrana, forman parte por primera vez de una lista este curso para ser los centrales suplentes de la pareja titular que todo apunta que formarán Ronald Araujo y Clément Lenglet.

Pedri, que por fin está disfrutando de unas merecidas vacaciones tras una temporada interminable para él, será otro de los jugadores que no jugará ante el Getafe. El resto de bajas del Barça son las ya conocidas de Ansu Fati (se encuentra en el último tramo de su recuperación), Ousmane Dembélé, Sergio 'Kun' Agüero y Moussa Wagué.

La buena noticia para Koeman es que vuelve a tener disponibles a Marc-André Ter Stegen y a Philippe Coutinho tras recuperarse de sus lesiones de larga duración. Los dos entraron en la convocatoria y el portero alemán podría ya ser titular tras la inseguridad mostrada por Neto en San Mamés. El temple de Ter Stegen es uno de los remedios que necesita este Barça convulso.

Todavía sin puntuar en lo que va de competición el Getafe afronta la tercera etapa de LaLiga en el Camp Nou, ante el Barcelona, la cúspide de este empinado arranque que ha tenido que asumir el conjunto madrileño.

El buen juego mostrado por el cuadro azulón de Miguel González 'Michel' no ha tenido repercusión en el marcador. Inició el torneo en Mestalla, en Valencia, y perdió por un penalti. Continuó el pasado lunes, en el Coliseum contra el Sevilla, que logró la victoria también por la mínima con un tanto a última hora del argentino Erik Lamela.

Los contratiempos no parecen haber afectado ni el talante ni la idea del Getafe que acude al Camp Nou con la baja de Víctor Machín 'Vitolo', lesionado en el sóleo, al que le puede sustituir el checo Jakob Jankto, uno de los refuerzos para el presente curso cuya predisposición ha convencido a su técnico.

Pretende un resultado histórico el equipo madrileño que nunca ha logrado salir con los tres puntos del recinto azulgrana. Los antecedentes no son alentadores para el Getafe que en dieciocho partidos solo ha logrado cuatro empates. El resto, catorce, han sido derrotas.

Michel ha variado su sistema de juego en lo dos primeros encuentros. Afrontó el choque con el Valencia con tres defensas y dos carrileros largos y cambió a una zaga de cuatro ante el Sevilla. La sensación fue buena en ambos casos pero en ninguno el resultado fue el esperado.

Con David Soria fijo en la meta lo esperado es que la zona defensiva esté formada por Damián Suárez en el lateral derecho con Stefan Mitrovic y Djene en el centro de la zaga y el recién renovado Mathias Olivera en la izquierda.

Carles Aleñá, Nemanja Maksimovic y Mauro Arambarri son fijos en el centro del campo y lo más previsible es que Jankto ocupe el lugar del lesionado Vitolo.

El turco Enes Unal y Sandro Ramírez han ocupado el ataque, de inicio, en los dos primeros encuentros aunque la opción de Jaime Mata es una alternativa que maneja Michel dada la falta de puntería evidenciada en los choques iniciales por el equipo azulón que aún no ha marcado.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Frenkie de Jong; Memphis, Griezmann y Braithwaite.

Getafe: David Soria; Damián Suárez , Stefan Mitrovic, Djene, Mathias Olivera; Carles Aleñá, Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Jakub Jankto; Enes Unal o Jaime Mata y Sandro.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano)

Estadio: Camp Nou

Hora: 17.00

Las claves: Las bajas en defensa que acumula el Barça obligarán a Koeman a poner una pareja de centrales inédita este curso, seguramente la formada por Ronald Araujo y Clément Lenglet. Si hubiese cualquier contratiempo tan solo habría en la recámara el readmitido Samuel Umtiti y el canterano Óscar Mingueza, que sale de una lesión.

El dato: El Barça nunca ha perdido ante el Getafe en el Camp Nou. Ha ganado 14 y ha empatado 4 de los 18 encuentros que ha disputado como local ante los azulones entre Liga y Copa del Rey.

Las frases:

Ronald Koeman: "Económicamente, el club no puede competir contra otros equipos como el Paris Saint-Germain o el Manchester City. Hay que aceptarlo y trabajar para cambiar las cosas"

Míchel: "El que me conoce sabe que mentiría si digo que firmo el empate. Nadie me dice que el rival es un gran equipo que ya lo sé pero tenemos ilusión y ambición y no sería la primera vez que el Barcelona pierde puntos en el Camp Nou"

El entorno: El Barça vive más pendiente de los números que del balón en un final de mercado de verano en el que no podrá hacer ninguna incorporación por culpa de la situación económica de la entidad a pesar de que Koeman ha dicho más de una vez que haría falta, como mínimo, un delantero.