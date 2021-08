Antón Lueiro: “Lo que hizo Bordalás con un recién ascendido fue brutal”

A Coruña, 28 ago.- El gallego Antón Lueiro autopublicÓ a sus 19 años el libro “La fórmula Bordalás” el pasado 18 de agosto y en apenas unos días se ha convertido en el autor más vendido en la sección de fútbol de Amazon, ya que ha despachado hasta 250 ejemplares en 24 horas.

El joven que vive en A Estrada (Pontevedra) y estudia Ciencias Políticas en Santiago de Compostela cuenta, en una entrevista con Efe, que le encanta leer libros acerca del fútbol y revela que su deseo era escribir sobre un entrenador “modesto” para dar a conocer también las virtudes de las no tan afamadas figuras de este deporte.

“Lo que hizo Bordalás con un recién ascendido fue brutal”, remarca Lueiro, quien rememora que empezó a seguir al alicantino al ver la fase de ascenso del Getafe a Primera en la temporada 2016-2017.

El escritor sostiene que “Bordalás creó un equipo a partir de una plantilla sin grandes nombres, un equipo competitivo, que cada fin de semana podía competir con cualquiera, independientemente de quien fuera el rival”.

“También me fijé en las señas de identidad que imprime a todos sus equipos, que son muy solidarios en el trabajo y muy comprometidos. No dan un balón por perdido. Son equipos intensos y aguerridos, que no duros”, explica.

Asimismo, a Lueiro, que piensa que Bordalás no tiene nada que envidiarle a entrenadores de la talla de Zidane o Ancelotti, le llamó la atención “esa capacidad para liderar grupos, para llegar al futbolista y que el equipo crea en un objetivo común”, así como su habilidad de “limitar las debilidades y potenciar las fortalezas”.

Este joven apasionado del fútbol narra que su relación con este deporte comenzó desde muy pequeño, ya que veía todas las jornadas de la liga, pero no observaba los partidos de un modo habitual.

“Me llamaba la atención y empecé a fijarme en los porqués de lo que estaba viendo, en qué estaba pasando y los planteamientos de los entrenadores”, recuerda Lueiro, quien empezó a escribir en ese momento.

Hace poco más de un año comenzó a elaborar su volumen documentándose sobre la trayectoria de Bordalás, viendo los partidos y haciendo un seguimiento diario del entrenador. También entrevistó a jugadores que habían estado bajo sus órdenes.

Aunque lo hizo con una gran ilusión, Antón no se esperaba en absoluto alcanzar las cifras de ventas que finalmente se materializaron a través de Amazon.

“Estoy súper feliz y satisfecho de ver cómo la gente se interesa por un entrenador que no tiene esa aureola que acompaña a otros entrenadores”, asegura el estudiante.

Su idea inicial era publicar su obra en una editorial, con la que contactó. Le dijeron que lo revisarían, pero, al no obtener respuesta decidió lanzarse a autopublicarlo con Kindle Direct Publisher. “Creía que el momento idóneo para el lanzamiento era este”, detalla el escritor, quien ahora sabe que no se equivocó.

El joven, que ostenta un título de Director Deportivo (Nivel III), tiene en mente escribir un nuevo libro, esta vez sobre uno de sus equipos favoritos, el Atlético de Madrid, pero avanza que requerirá una labor “más compleja” en cuanto a la documentación y las entrevistas.

Ana González