El Gobierno de Ayuso avisa a Vox de que mantendrá los objetivos de las leyes LGTBI

Madrid, 27 ago.- El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantendrá "líneas rojas" con Vox en la negociación de los presupuestos de 2022 en aquellas cuestiones que vayan en contra de los "principios" del PP o de "lo que es bueno para los madrileños", como las leyes LGTBI, cuya derogación es una de las exigencias del partido de Rocío Monasterio para apoyar las cuentas públicas.

En una entrevista con Efe, el portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, ha defendido estas normativas "por sus objetivos".

"No nos vamos a apear porque son objetivos que creo que cualquier persona de bien tiene que desear", ha dicho Ossorio, que considera no obstante que estas leyes tienen "una literatura muy mala que se podría mejorar", ya que "contienen muchos artículos que podrían ser texto de un mitin".

El Gobierno de Ayuso tiene previsto presentar a finales de octubre, según Ossorio, los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2022, tras las dos sucesivas prórrogas de las cuentas públicas de 2019, aprobadas con Ángel Garrido como presidente y Ciudadanos como oposición.

"La ley de Hacienda lo que dice es que los presupuestos en la Comunidad de Madrid con carácter general se presentan la última semana del mes de octubre. Ese sería el plazo razonable", ha señalado.

Las fricciones entre Vox y Ciudadanos, antiguo socio de Gobierno de Ayuso, imposibilitaron la aprobación de los presupuestos de 2021, hasta la ruptura del Ejecutivo de coalición y la posterior convocatoria de elecciones casi a mitad año, por lo que la presidenta madrileña se decantó por centrarse en las cuentas ya de 2022.

Con sus 65 escaños, a 4 de la mayoría absoluta, Ayuso necesita el apoyo de Vox para poder aprobarlas, para lo cual el partido de Monasterio puso entre sus condiciones la derogación de las leyes LGTBI o el cierre de Telemadrid.

"Nosotros tenemos que ver las propuestas que haga Vox y todas aquellas cosas que pensamos que vayan contra nuestros principios o que vayan contra lo que es bueno para los madrileños, nosotros lógicamente defenderemos no aceptarlas", ha subrayado Ossorio.

Esas serán las "líneas rojas" del Gobierno de Ayuso en la negociación, por lo que si Vox pide "algo negativo" para los madrileños intentarán "soslayarlo".

Preguntado si las negociaciones con Vox han comenzado, ha asegurado que "se está hablando continuamente" con el partido de Monasterio para lograr aprobar los presupuestos, pero aún el proyecto de ley no está elaborado.

"Con la última semana de octubre daría tiempo para la tramitación en la Asamblea y por supuesto que vamos a estar en contacto con Vox", ha remarcado.

En estos momentos las diferentes consejerías se encuentran elaborando sus propios presupuestos para que la Consejería de Hacienda "las analice todas y vea qué es posible y qué no", ha explicado el portavoz del Gobierno Regional.

Ossorio espera que Vox tenga "una posición razonable" porque "va a comprender que la Comunidad de Madrid debe tener un presupuesto" y que "esas pequeñas diferencias que puede haber entre dos partidos, que son además de política nacional, no de la regional, no vayan a ser un obstáculo", como la declaración como persona 'non grata' a Santiago Abascal en Ceuta, con el apoyo del PP.