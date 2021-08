Rubén Ochandiano cree que es imposible escaparse de "este sistema de mierda"

Madrid, 26 ago.- Rubén Ochandiano es autor, director y coproductor de "El Alivio o la crueldad de los muertos", obra de teatro que aborda la creación del mal, la insatisfacción crónica o la incapacidad para ser feliz, "en este sistema de mierda en el que hemos decidido vivir y alimentar y del que es imposible escaparse".

"El espectáculo pone de manifiesto el frecuente vacío del discurso bienpensante", explica este jueves a Efe en una entrevista Rubén Ochandiano (Madrid, 1980), quien cree que la principal neurosis del primer mundo es "la insatisfacción crónica y la incapacidad para ser felices".

La obra de teatro nace del "hartazgo de la conciencia social performativa en la que vivimos, esta cosa del pensamiento único", explica el director quien opina que "mucha gente se empeña en esconder al ser que realmente albergan".

"La gente se suscribe a todas las causas que hacen ruido, en muchas ocasiones, solo para estar en la pomada", añade Ochandiano quien considera que la actuación de los políticos es performativa, en la mayoría de los casos está vacía".

"El Alivio o la crueldad de los muertos" habla "del sistema de mierda en el que hemos decidido vivir y alimentar y del que es imposible escaparse", se lamenta Ochandiano quien está convencido de que "vivimos buscando la felicidad y el bienestar asentados en una adolescencia sempiterna".

Y en esa búsqueda de la felicidad es cuando "nos convertimos en monstruos y abanderamos causas para formar parte de la manada, sin hacernos cargo de ninguna", dice el actor quien cree que esta actuación es una huida hacia adelante echando mano de gurús y con la idea de llenar ese vacío.

Sin embargo, este actor que comenzó en la serie juvenil "Al salir de clase", encuentra su felicidad en el teatro, "cuando estoy en contacto con lo creativo, soy feliz, florezco, no necesito mucho más, tan solo salud para disfrutarlo".

No es la primera vez que dirige teatro: "La gaviota” de Antón Chéjov y "Antígona" (Jean Anouilh) han sido algunos de sus proyectos, pero ante el debut del próximo 1 de septiembre en los Teatro del Canal, una parte de Ochandiano quiere coger un tren y fugarse, "me asusto y me da vértigo"; la otra desea compartir el trabajo, "siempre excitante".

Todas las películas y piezas de teatro que hablan de su profesión le seducen. Le gusta el metacine y el metateatro, "los espectáculos que hablan de la vida y de las inquietudes de los actores, de los sinsabores de esta profesión".

Aunque noticias como el auge de los talibanes o los incendios en el Mediterráneo "pellizcan mi corazón". Lo que ocurre en Afganistán "modifica mi mirada hacia la vida, pero decir que eso me impide disfrutar sería hipócrita".

Las redes sociales no le interesan, "las juego porque las tengo que jugar, vivo en este sistema de mierda, pero creo que nos han quitado magia y poesía a todo".

Está convencido de que relacionarse ahora es más difícil, "las redes sociales carecen de piel, creo que nos han afeado la vida, vivimos una insatisfacción crónica".

Hace tiempo que decidió no recibir impactos de comunicación no deseados, no pone la televisión, apenas navega por internet, tan solo lee el periódico cuando le apetece, "si no es muy difícil sostener un estado de ánimo medianamente optimista, positivo o estable".

Su experiencia como actor ha sido su mejor escuela para dirigir, "me ha servido para saber cómo tratar a los actores, cómo acompañarlos en el proceso".

Reconoce que cada director tiene una mirada, de algunos con los que ha trabajado le ha interesado su manera de relacionarse con los actores o de cómo crear un espacio creativo, "pero desde que dirijo he aprendido que la queja no sirve para nada, soy un actor cero quejica".

A nivel profesional está en un buen momento. Próximamente estrenará las películas "Lobo Feroz", "Y todos arderán" y "Sin ti no puedo". En lo personal está en un momento "dulce que quiero paladear".

Carmen Martín