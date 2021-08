La nueva colección y Michael Schmidt, ejes del otoño en el MNCARS

Madrid 25 ago.- La nueva colección permanente del museo, la primera retrospectiva del Michael Schmidt tras su muerte y exposiciones de la artista cubana Belkis Ayón, Pedro G. Romero y Kidlat Tahimik, marcan el arranque de la temporada de otoño en el Museo Reina Sofía.

El museo madrileño culminará este otoño su nueva colección permanente, del que ya se puede visitar la mitad. En noviembre el recorrido final estará listo y contará con unas dos mil obras, gran parte de ellas completamente nuevas.

El nuevo recorrido, señala el museo en una nota, se distribuirá en seis espacios diferentes: la cuarta y la segunda planta del edificio Sabatini, las salas A1 y A0 -esta última aún en fase de reconstrucción- y las Nouvel 1 y Nouvel 0.

Además de este nuevo recorrido, el mueso ha programado tres exposiciones temporales y un proyecto especial para el Palacio de Cristal para este otoño.

La más importante, la retrospectiva dedicada al fotógrafo Michael Schmidt (22 de septiembre) reúne una cuidada selección de series y trabajos de uno de los artistas más influyentes de la fotografía alemana de posguerra.

Schmidt rastreó a lo largo de cinco décadas las huellas de la sociedad contemporánea, intercalando instantáneas del paisaje urbano y las de sus habitantes. La muestra, integrada por 350 instantáneas, está realizada en colaboración con la Foundation for Photography and Media Art with Archive Michael Schmidt y comisariada por Thomas Weski.

En noviembre también, el artista español Pedro G. Romero desembarca en el Reina Sofía con “Máquinas de trovar”, una muestra de carácter antológico que repasa la trayectoria del multifacético artista, investigador, comisario y editor.

La exposición, comisariada por Manuel Borja-Villel, director del museo, reúne obras desde sus inicios en los años 80 hasta las más recientes investigaciones, y se combina con un proyecto realizado específicamente para la ocasión.

El museo también ofrecerá la primera retrospectiva en Europa de la artista cubana Belkis Ayón, bautizada “Colografías” y que también llega en noviembre.

La colografía es una técnica de grabado poco usual, basada en matrices construidas a modo de collages, que Ayón desarrolló hasta generar un lenguaje único, marcado por una gran riqueza de matices. La muestra contextualiza la producción de Ayón en la Cuba de los años noventa y la influencia de la hermandad afrocubana Abakuá.

El artista filipino Kidlat Tahimik, que se traduce por “relámpago silencioso” en tagalo, será el encargado de abrir en otoño el Palacio de Cristal con “Magallanes, Marilyn, Mickey y Fray Damaso. 500 años de conquistadores RockStar”.

Tahimik, cuyo trabajo está marcado por la crítica colonial, ha trabajado como actor, performer, escritor y sobre todo como cineasta. El proyecto que ha ideado para el museo revisa el impacto del colonialismo en las culturas locales.