La Comunidad de Madrid felicita a Boadilla por ser la ciudad más segura de la región y su rapidez en las emergencias sanitarias

Archivado en:

La Comunidad de Madrid ha hecho un reconocimiento a los efectivos de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, "que son esenciales para que este municipio del noroeste madrileño sea el más seguro de la región y cuente con un envidiable tiempo medio de respuesta ante las demandas de seguridad y de emergencias sanitarias, inferior a cuatro minutos".

Según los datos del Ministerio del Interior, Boadilla del Monte registró una tasa de criminalidad de 21,6 delitos por millar de habitantes, una cifra que, además de situar a esta localidad a la cabeza de la Comunidad en materia de seguridad, la coloca en segunda posición a nivel nacional, solo por detrás de Ávila.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha trasladado hoy desde el Gobierno Regional la felicitación por estos datos a la Policía Local y a la Agrupación de Protección Civil de Boadilla del Monte, durante una visita a este municipio, en el que ha estado acompañado por su alcalde, Javier Úbeda.

A juicio de López, que Boadilla del Monte sea la ciudad más segura de la región y la segunda de España, y que su atención colaborando con el Summa-112 en emergencias sanitarias sea tan rápida, "no es solo un motivo de orgullo para los habitantes de este municipio, sino también para todos los de la Comunidad". "La profesionalidad de sus agentes de Policía Local, el buen hacer de su servicio de Protección Civil y el altruismo de sus voluntarios, son un ejemplo para todos nosotros", ha añadido.

El consejero también ha conocido de primera mano los medios más nuevos con los que cuenta el Cuerpo de la Policía Local, entre los que destacan 18 coches, dos motos, un furgón y siete drones; así como las tiendas de campaña y la nueva uniformidad de la Agrupación de Protección Civil del municipio.

"No es ninguna casualidad que Boadilla lidere el ranking autonómico y nacional en materia de seguridad", ha señalado, por su parte, el alcalde, Javier Úbeda, porque se ha dotado a la Policía "del personal necesario para el ejercicio de sus labores y, tanto a ellos como a los voluntarios de Protección Civil, de los mejores medios para que puedan velar por nuestra integridad".

"En lo que llevamos de año hemos incorporado a nuestra plantilla trece nuevos agentes y acabamos de abrir una convocatoria para añadir a la Policía Local otros diez efectivos. Todos ellos se suman a los otros nueve que tomaron posesión en 2019, con lo que, en poco más de dos años, habremos dotado a Boadilla de 32 policías más", ha añadido Úbeda.

Además, entre enero y agosto han adquirido cuatro bicicletas eléctricas para patrullar zonas verdes y el monte de Boadilla, siete drones de vigilancia aérea y una furgoneta para la realización de controles de alcoholemia y atestados.

"Hay que añadir los doce vehículos 4x4 que compramos el año pasado; la mitad de ellos, híbridos, y dos motos eléctricas, así como el radar móvil adquirido en 2019 y las continuas labores de formación que impartimos a los agentes para que dispongan de los mejores instrumentos y conocimientos", ha añadido el regidor.

En cuanto al servicio de Emergencias y Protección Civil, Úbeda ha señalado que Boadilla "es de los pocos municipios que puede presumir de contar con una ambulancia operativa las 24 horas de los 365 días del año y cuyo tiempo medio de respuesta es de apenas cuatro minutos".

"No sólo eso, sino que este vehículo está dotado del mejor equipamiento: cuenta con dos cardiocompresores automáticos, para atender paradas respiratorias; y dispone además de tres monitores multiparámetros; el último de ellos, adquirido el año pasado. En definitiva, no hemos escatimado en dotar a la Policía Local y al servicio de Emergencias y Protección Civil de cuanto necesiten, y queda demostrado, a la vista de los datos, que cuando se pone empeño y dedicación y se destinan recursos a lo importante y no a lo innecesario, los resultados llegan, y seguimos siendo el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid y, desde el año pasado, el segundo de toda España", ha afirmado Úbeda.

UN 20% MÁS DE INVERSIÓN PARA POLICÍA LOCAL EN 2021

Para 2021, el Gobierno regional, a través de la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM179), que se puso en marcha a finales del año pasado en sustitución del programa Bescam, dotará al Ayuntamiento de Boadilla del Monte con 1.091.400 euros (un 20,12% más que en 2020) para sufragar gastos de personal y mejoras en el equipamiento y las comunicaciones de sus efectivos, que actualmente suman 113.

En cuanto a la Protección Civil del municipio, en los últimos dos años, la Comunidad de Madrid ha invertido en ella 8.541,74 euros, que han servido para la adquisición de equipamiento para sus voluntarios (25 cazadoras, 40 chalecos y 88 polos) y para poner a disposición de esta agrupación una terminal TETRA de comunicaciones.