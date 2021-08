Más Madrid pedirá medidas cautelares contra el grupo mixto de 'carmenistas'

Madrid, 25 ago.- La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, interpondrá "en los próximos días" un recurso pidiendo medidas cautelares contra la creación del grupo mixto formado por cuatro ediles cercanos a Manuela Carmena que abandonaron la formación, al considerarlo "abiertamente ilegal".

En una visita al mural feminista de Ciudad Lineal que fue vandalizado el pasado 8-M y que se está volviendo a elaborar, Maestre se ha mostrado "segura" de que las medidas cautelares serán admitidas y que después la sentencia les dará la razón.

Pese a ello, en la formación son conscientes de que los plazos no impedirán que el grupo mixto pueda votar en el pleno municipal previsto el 10 de septiembre para aprobar la nueva ordenanza de movilidad sostenible que regula Madrid Central tras su anulación judicial.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid confirmaron el lunes la creación del grupo mixto integrado por cuatro ediles próximos a Manuela Carmena tras desestimar el recurso interpuesto por Más Madrid, formación a la que pertenecían estos concejales y que abandonaron por desavenencias con el proyecto para crear a continuación la plataforma Recupera Madrid.

Además, estos cuatro concejales (Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas) están dispuestos a apoyar con condiciones la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que previsiblemente saldrá adelante con su voto ya que Más Madrid y PSOE votarán en contra y Vox la rechazará o se abstendrá.

Maestre ha explicado que el recurso se basará en el principal argumento que "les da la razón", esto es, un informe del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid que el pasado mes de julio advirtió de que los cuatro concejales no debían ser incluidos en un grupo mixto, sino figurar como ediles no adscritos.

"El propio Almeida pidió ese informe de forma expresa y ha tomado una decisión en la dirección contraria porque necesita cuatro votos. Creo que es Almeida quien tiene que dar explicaciones sobre la forma en que los ha conseguido", ha dicho Maestre en referencia al alcalde de Madrid.

También ha aludido al reglamento orgánico del pleno del Ayuntamiento y a la ley de bases del régimen local para argumentar que el grupo mixto es "abiertamente ilegal".

Para Maestre, este grupo es "la consecución de cuatro votos para sacar adelante un mala ordenanza en la ciudad de Madrid".

También ha sido preguntada por unas palabras de la edil socialista Mar Espinar, que el martes dijo que "es triste que Más Madrid acabe de esta forma" y que se trata de "un fin de ciclo que deja al descubierto muchísima inmadurez política y una falta de compromiso con ideas que, en definitiva, son más importantes que riñas de patio de colegio".

"Jamás he entrado en las discusiones que pretenden otros, jamás he valorado lo que pasa o deja de pasar al PSOE o a ningún partido, y desde luego no lo voy a hacer ahora porque mi prioridad es y sigue siendo trabajar no tanto contra el Gobierno de Almeida sino a favor de un proyecto progresista y en positivo", ha dicho la portavoz de Más Madrid.