¿Cómo encontrar el mejor mini crédito al instante?

Los créditos al instante se han convertido en una opción de financiación muy interesante para muchas personas y familias.

¿El motivo? Como su propio nombre indica, permiten disfrutar de una cantidad de dinero concreta en un lapso de tiempo muy corto ya que se gestionan totalmente online. Sin embargo, muchas personas no saben exactamente cómo encontrar el más adecuado para sus necesidades ni cuáles son sus características, ventajas e inconvenientes. Aquí lo vamos a explicar.

¿Cómo encontrar los mejores préstamos al instante?

Los mini créditos al instante se han popularizado mucho en los últimos años. De hecho, basta con realizar una búsqueda rápida en Google para encontrar una gran variedad de entidades financieras privadas que los ofrecen. Sin embargo, cada una de ellas presenta unas condiciones concretas que se ajustan a determinados tipos de usuarios.

Sin duda, la forma ideal de encontrar los mini créditos al instante online es utilizando un comparador como Morebanker. Este tipo de plataformas cuentan con una amplia base de datos que les permite realizar en cuestión de unos pocos segundos un trabajo que, manualmente, podría conllevar horas o incluso días.

Ventajas de los mini créditos al instante

Una vez aclarado cuál es la forma más sencilla, rápida y cómoda de encontrar el crédito rápido ideal para cada usuario, llega el momento de especificar las ventajas de este tipo de producto financiero:



- Tramitación rápida y ágil. Ya que se hace exclusivamente online. Generalmente, basta con rellenar un formulario con los datos personales del usuario para realizar una solicitud formal. Después, la empresa pide algunos documentos necesarios para la gestión (documento de identidad, cuenta bancaria de la que se sea titular, etc.) y el contrato. El cliente solo tiene que devolverlo firmado para que la entidad proceda a realizar la transferencia.



- Inmediatez. Lo normal es que, una vez enviado el contrato firmado, el dinero tarde en estar disponible en la cuenta del usuario entre 24 y 48 horas hábiles. La transferencia se realiza de forma inmediata, pero cada banco tiene sus plazos de gestión.



- Requisitos exiguos. Basta con ser mayor de 18 años y tener alguna fuente de ingresos. ¡Ojo!Estos créditos se conceden incluso sin nómina y con ASNEF. Sin embargo, sí hay que demostrar que se va a poder devolver mediante el cobro de una pensión, de una prestación por desempleo, etc.

Inconvenientes de los mini créditos al instante

Sin duda, estos beneficios han conseguido que se conviertan en un tipo de crédito muy popular entre quienes tienen que satisfacer un gasto urgente y carecen de otros recursos de forma inmediata. Sin embargo, no podemos negar que también tienen ciertos inconvenientes. Vamos a verlos:



- Plazos de devolución muy cortos. No suelen ser superior a los 30 días. Son pocas las empresas que llegan a ofrecer 3 o 6 meses.



- Importes reducidos. El monto total del crédito, de media, suele ser de 300 €. Excepcionalmente, puede llegar a 600 € o 1000 € si el usuario ya ha sido cliente y ha demostrado solvencia.



- Tipos de interés elevados. Acostumbran a ser bastante más altos que los ofrecidos por los préstamos personales de los bancos y entidades de crédito convencionales. Esto se debe, fundamentalmente, a que los créditos al instante, al no pedir nómina y estar disponibles para personas con ASNEF, implican un mayor riesgo para la empresa que lo concede.

En definitiva, usados en momentos de apuro para hacer frente a un gasto de urgencia cuando se sabe a ciencia cierta que se va a recibir un ingreso que permitirá pagarlos en plazo, los créditos al instante son productos financieros muy interesantes para las familias.