Iraola: "Isak da un salto de nivel a la Real Sociedad"

Madrid, 21 ago.- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que el delantero sueco Alexander Isak, que no estuvo en la primera jornada del campeonato por unos problemas físicos, "da un salto de nivel" a la Real Sociedad hasta el punto que "cambia la forma de jugar".

El Rayo, que cayó goleado en el estreno liguero frente al Sevilla, se mide en esta jornada a la Real Sociedad en Anoeta.

"Espero una Real en la línea del año pasado. Recuperan a Isak, que es un jugador que al final les da un salto de nivel respecto a la jornada pasada y les cambia la forma de jugar", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"En esencia no es tan difícil a lo que vivimos en Sevilla. Es un equipo dominador, con presión tras pérdida, que no te deja respirar con el balón y para eso nos tenemos que preparar", comentó el técnico vasco, que considera que hay "muchas claves" para afrontar el partido.

"Sobre todo hay que dar nuestro mejor nivel. Con nuestro mejor nivel podemos competir con la Real. Siempre hablamos de un buen comienzo y no cometer errores como ante el Sevilla como el penalti. Hay muchas cosas que tienes que hacer bien y confiar en lo que solemos hacer", destacó.

El técnico vasco reconoció que, aparte del obligado de Luca Zidane, sancionado tras su expulsión en la primera jornada, habrá más cambios frente a la Real Sociedad.

"Siempre en función de quién está enfrente hacemos adaptaciones o modificaciones. Tenemos una idea de juego que no nos queremos separar mucho pero sí que, dependiendo que jugadores tenemos enfrente, podemos optar por unas cosas u otras", comentó.

A falta de diez días para que se cierre el mercado de fichajes de verano, Iraola reconoció que siguen buscando dos delanteros y dos centrales.

"Jugadores van a llegar. No sé unos u otros. El club estará trabajando en que lleguen los mejores que puedan, pero llega un momento en que comenzada la competición este tema, para un entrenador, pasa a ser algo secundario. Tengo que pensar en la Real Sociedad con los jugadores que tengo y ya nos plantearemos la semana siguiente y la siguiente. Yo ahí no me puede desgastar ahora mismo". señaló.

"Llevamos días en estas situaciones. Evidentemente el delantero tiene más repercusión en el sentido que esto va de meter goles y son posiciones muy sensibles donde hay que buscar especialistas. Como se suele decir, los goles los meten los mismos jugadores y está claro que son fichajes importantes", concluyó.