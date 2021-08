Los pequeños núcleos de población como Puebla de la Sierra superan el 90% de vacunados

Archivado en:

El pasado martes la ministra de Sanidad informaba de que se ha conseguido que el 71,2 por ciento de la población española mayor de 12 años ya cuente con la pauta completa de vacunación frente a la COVID-19 y que un 82,8 por ciento tenga ya al menos una dosis.

Pero este porcentaje varía entre distintas localidades, alcanzando en algunas cotas cercanas a la inmunidad de grupo, pese a los desafíos que presenta en este sentido la variante Delta del nuevo coronavirus.

Es el caso de la localidad madrileña de Puebla de la Sierra, situada en la denominada Sierra Pobre de Madrid, a unos cien kilómetros de la capital, donde entre el 90 y el 95% de los 74 vecinos del pueblo está vacunado. "Aunque quedamos poquitos, dentro de una semana o así quedaremos menos. Estamos por encima del 90%" ha afirmado el alcalde de Puebla de la Sierra, Aurelio Bravo, en declaraciones Televisión.

La vacunación de los vecinos se ha llevado a cabo a través de diferentes puntos vacunación de la Comunidad, en el Hospital Isabel Zendal y en el estadio Wanda Metropolitano, así como en el centro de atención primaria más cercano en Buitrago de Lozoya, adonde han acudido los habitantes más mayores de la localidad.

"Queda por vacunar los chavales jóvenes, que ahora mismo no tienen cita, y no sé si quedará alguno de la cooperativa que no haya querido vacunarse", ha señalado Bravo.

Según ha explicado el alcalde, además de los 74 vecinos censados en el pueblo, en "otoño y en primavera suele haber bastante gente porque vienen a hacer rutas y a ver el paisaje". Un tráfico de visitantes que, según explica el alcalde, se vio intensificado una vez se levantaron las restricciones a la movilidad tras el primer impacto de la pandemia. "Hemos llegado a tener saturación, demasiada gente. Pero bueno, en líneas generales se han portado bien y la cosa ha ido bastante bien", ha compartido Bravo.

Sin embargo esta localidad no ha salido indemne de la pandemia, habiendo sufrido un pequeño brote a raíz de las celebraciones de navidad. Según ha señalado Bravo, durante la celebración de Nochevieja una persona de fuera de la localidad que pasó las fiestas en el pueblo contagió a "cuatro o cinco personas".

El brote llegó a afectar a 18 personas, entre ellas la teniente de alcalde y el mismo alcalde, que pasó 12 días en el Hospital Infanta Sofía. Desgraciadamente, la teniente de alcalde de Puebla de la Sierra falleció a causa de la infección provocada por la COVID-19.

El alcalde ha afirmado que la situación de la Sanidad Pública en el pueblo podría ser mejor, pero que de momento "no pueden quejarse": "Viene el médico una vez a la semana, luego si tienes alguna urgencia o alguna cosa te vas a Buitrago y en principio no tenemos grandes problemas", ha asegurado el primer edil de la localidad.