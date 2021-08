¿Cómo comenzar a jugar al bingo online?

Archivado en:

Como otros juegos de azar, el bingo ha estado presente en nuestra sociedad desde hace muchos años.

El portal yobingo online, que nos actualiza de las últimas novedades de este juego, habla sobre el gran incremento de jugadores que ha supuesto la llegada de Internet a las plataformas de juegos en línea.

Este juego, que tienen su origen en el siglo XVI en Italia, ha gozado de una gran popularidad a lo largo de los últimos años en nuestro país, por lo que este juego referente del ocio y cultura popular se ha tenido que ir adaptando a las nuevas tecnologías, ya que el crecimiento de las webs dedicadas a los juegos ha crecido de forma exponencial en los últimos años, y cada vez son más los usuarios de estas.

Según la Dirección General de Ordenación del Juego, ordenacionjuego.es, los juegos de bingo online han facturado una cifra superior a los 23 millones de euros, lo que posiciona este juego como uno de los más populares en la actualidad

Para comenzar a jugar al bingo online lo primero será familiarizarse con el entorno y practicar. Esto se puede hacer a través de los famosos bonos de bienvenida que ofrecen las plataformas a los nuevos usuarios. De esta forma, los jugadores podrán iniciarse en el juego sin poner dinero de su bolsillo, pudiendo de esta forma familiarizarse con el entorno de la plataforma.

Dónde jugar al bingo online

Juegos en los que el bingo está muy presente en las plataformas de juego online. Más del 90% de los operadores de azar ofrecen este juego en su catálogo, con varias versiones y diseños según los gustos de los jugadores.

Es muy importante utilizar plataformas legales, ya que Internet ha permitido que exista una amplia oferta de plataformas de bingo online. Sin embargo, muchos de estos operadores no son legales y no están certificados por la Dirección General de Ordenación del Juego.

Estos operadores no ofrecen ningún tipo de garantía a los usuarios y sus plataformas pueden ser intervenidas o censuradas por las autoridades nacionales si se comprueba que actúan de forma alegal. Esto supone un riesgo para los usuarios, ya que pueden perder todo el dinero depositado.

Para todos los usuarios

El bingo es una modalidad accesible si lo comparamos con otras propuestas frecuentes de los casinos en línea, como pueden ser las tragaperras, el blackjack o la ruleta, sus características lo hacen especialmente diferente.

El bingo es azar en estado puro, como sucede con la ruleta. Los jugadores eligen una serie de números y se dejan llevar por la intuición para intentar conseguir todos los que dicta la plataforma y así proclamarse ganadores. La fórmula es así de simple, sin necesitar más ni menos.

Es cierto que, a pesar de contar con una presencia muy extendida en el sector, esta no es tan contundente como la de las tragamonedas, que son el juego por excelencia de los casinos. No hay plataforma de juegos de azar que no las incorpore en su catálogo, por lo que representan, por la gran cantidad y variedad que hay y por su sencillez. Sin embargo, a pesar de lo fáciles que son a la hora de jugar, no alcanzan la accesibilidad del bingo.

Estas características son las que han permitido al bingo ser un juego perfecto para usuarios con o sin experiencia. Cualquier persona puede iniciar una partida de bingo online, apostar y tratar de ganar. Una propuesta de fácil consumo, que solo requiere unos minutos.

Cada vez más jugadores

En definitiva, lo que ha propiciado el éxito del bingo online es el crecimiento y la expansión de los casinos digitales, sumado a las ofertas y promociones, que no deja de crecer.

Cualquier persona está capacitada en cualquier lugar a jugar una partida de bingo, y más aún cuando cuenta con la posibilidad de hacerlo a través de internet, desde la comodidad de su sofá y con su teléfono móvil.