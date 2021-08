Aganzo "no entiende" la gestión del Rayo: "La situación es insostenible"

Madrid, 19 ago.- David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), declaró en la rueda de prensa celebrada esta mañana con motivo de la situación contractual que viven las jugadoras del Rayo Vallecano que no entiende su gestión y "la situación es insostenible".

Además, Aganzo confirmó que AFE ya ha denunciado a la entidad madrileña a la Inspección de Trabajo por considerar el hecho "un fraude": "Confirmamos que AFE ha denunciado a la Inspección de Trabajo al Rayo Vallecano por no dar de alta a las jugadoras en la Seguridad Social. Son profesionales del fútbol y son trabajadoras".

El presidente de AFE estuvo acompañado en la mesa por María José López, codirectora de la asesoría jurídica AFE; Tania Tabanera, delegada de fútbol femenino; y las capitanas Pilar García y Paula Andújar, junto al resto de la plantilla y miembros del cuerpo técnico del conjunto rayista.

"La situación para ellas no es fácil, el sindicato es el que está denunciando", continuó el mandatario. "No entiendo lo que quiere defender el club. Son profesionales del fútbol de Primera División, no un juguete roto".

El club dirigido por Raúl Martín Presa no se ha puesto en contacto ni con las jugadoras ni con AFE para poder poner punto final a esta situación: "Hemos intentado ponernos en contacto con el Rayo, pero no hemos sido capaces de dar con ellos, así que nos sentimos en la obligación de proceder con la denuncia. No hay motivos para que no se reúnan con nosotros".

"El tema de la desigualdad queda patente en este caso. Las jugadoras solo se han hecho una prueba anti-covid desde el 2 de agosto y no pueden aparcar dentro del recinto de la ciudad deportiva, a diferencia de sus compañeros de la plantilla masculina".

"Estas jugadoras son muy valientes, están dando la cara por su equipo y por el futuro del fútbol femenino. Permíteme que dude que el Rayo esté tranquilo en estos momentos", sentenció Aganzo.

La encargada de asuntos jurídicos de AFE se mostró tajante con el club madrileño: "No sé si el presidente del Rayo estaría con la misma tranquilidad si se tratase de la plantilla masculina. Es una absoluta falta de respeto a las trabajadoras. No sé si se puede hablar de buena fe de un club que negligentemente y conscientemente no da de alta a las jugadoras. Esto es muy grave."

Por su parte, Paula Andújar, una de las capitanas, mandó un mensaje a su presidente en nombre de la plantilla: "Le diríamos que nos tenga en consideración. Lo hacemos por el bien de todos y para poder trabajar en condiciones dignas. Que nos escuche, no vamos contra él pero no podíamos seguir así y era necesario este parón. Todos juntos podemos tener un Rayo mejor. Solo queremos desarrollar dignamente nuestra profesión".

"Es un paso importante el que damos aquí. Estamos muy orgullosas", manifestó Andújar sobre la rueda de prensa celebrada en Madrid.

La también capitana franjirroja Pilar García aseguró que las jugadoras no han recibido comunicaciones del club desde el plantón y que se sienten "maltratadas". Además, aseguró que no temen represalias en un futuro.

"Ninguna queremos esto, solo queremos que se solucione y ponernos a preparar el primer partido de liga. Empezamos en unos días y no se en que situación nos vamos a encontrar". "No nos hemos planteado que el club quiera acabar con la sección femenina", añadió García.

El Rayo Vallecano, con sus jugadoras todavía sin contrato y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, comienza la temporada en la Primera Iberdrola el próximo 5 de septiembre, frente al Atlético de Madrid.