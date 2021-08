El Ayuntamiento de Madrid ofrece 25 plazas del centro de acogida Las Caracolas para acoger a mujeres afganas perseguidas

Archivado en:

El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido este lunes al Gobierno de España 25 plazas de su centro de acogida temporal de emergencia de Vallecas conocido como Las Caracolas, para acoger a mujeres afganas perseguidas por los talibanes, aunque el número de plazas podría ampliarse hasta las 100.

Así lo ha avanzado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante su visita al campus digital de San Blas. Desde el área social de Madrid en 2019, ha recordado, crearon un centro de refugiados para asumir "la diáspora venezolana" y ahora asumen "un nuevo reto".

"Estamos mirando con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Afganistán con el avance de los talibanes y el retroceso de los derechos. Las ciudades tenemos que ser sensibles a esta realidad y como mujer no me quiero imaginar el terror que está viviendo muchas mujeres que viven Afganistán. Pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad en esta crisis como país y nosotros nos ponemos a su disposición para asumir la acogida de mujeres afganas en situación de persecución", ha trasladado Villacís.

La vicealcaldesa considera que las ciudades tienen que dar "un paso adelante" y por eso ponen a disposición su centro de refugiados para asumir la llegada de las mujeres. En principio, disponen de 25 plazas a las que pueden acudir "de forma inmediata" pero podrían llegar a las 100 de una manera "rápida".

"Esta es nuestra propuesta, no podemos permitirnos dilatar más este tipo de acciones porque estamos viendo el terror que están sufriendo allí las mujeres. España es un buen país para nacer mujer. Madrid es una buena ciudad para ser mujer", ha zanjado Villacís.

PIDE TRANSPARENCIA EN LA REPATRIACIÓN DE MENORES EN CEUTA

En el caso de la repatriación de cerca de 800 menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta desde mediados de mayo, Villacís ha reclamado al Gobierno "transparencia" y le parece "muy poco serio" que se tengan que enterar de todo por los "medios".

"Y el problema es que tenemos a un presidente del Gobierno, y un Gobierno, que me parece que es la máxima expresión del cinismo. Hay que recordar que este Gobierno se inauguró haciéndose una foto con el Aquarius, y lo siguiente que sabemos, cada vez que levantamos la manta, es que ahora esta devolviendo en caliente a menores, no sabemos si realmente lo está devolviendo en caliente, si está utilizando el proceso ordinario, cómo se está tratando esta realidad* No lo sabemos básicamente porque hay una enorme opacidad alrededor de todo esto, así que lo que exigimos es transparencia", ha finalizado.