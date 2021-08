Simeone: "El único camino es el partido a partido"

Majadahonda (Madrid), 14 ago.- Ni la condición de campeón ni la marcha de Lionel Messi ni la permanencia de un bloque hecho, que no ha perdido a nadie de sus futbolistas más trascendentes, alteran el discurso de Diego Simeone, que se marca ser "competitivo" en el nuevo curso, dentro del "único camino del partido a partido".

La primera rueda de prensa de la temporada del técnico, centrado ya en el comienzo de la competición este domingo contra el Celta en el estadio de Balaídos, sostuvo el discurso habitual, por más que hace dos meses y tres semanas fuera campeón de la Liga o que en la última década -y más allá, en 17 años-, sea el único que ha roto el dominio de Barcelona y Real Madrid a 38 jornadas. Y dos veces.

"No variaremos nuestro camino. Para nosotros, el único camino es el partido a partido, entender cómo es la Liga y no hay otra forma de competir mejor que pensar como lo venimos haciendo desde hace nueve años y medio", proclamó el preparador argentino, que solía recurrir a mejorar el puesto de la anterior temporada en el pasado pero que, ahora, despejó la cuestión con otra de las cualidades que siempre han resonado más como entrenador atlético: competitividad.

"¿El objetivo? Nos marcamos ser competitivos. Lo mejor que nos puede pasar como club en este crecimiento que sigue sosteniéndose desde hace nueve años y medio es no variar el destino, que es ser competitivos en todo lo que podamos jugar; mejorar el camino de la Copa del Rey (eliminado en dieciseisavos de final por el Cornellá el pasado curso), el de la Liga de Campeones (cayó en octavos contra el Chelsea), sostenernos en esa lucha de estar en Champions la temporada que viene y jugando partido a partido como queremos para llegar al final de temporada con ilusiones en lo más lindo que tiene un torneo, que es ganar", expresó tras el entrenamiento matutino.

Todo comienza en Balaídos contra el Celta. "Nos vamos a encontrar un rival peligroso, seguramente uno de los que mejor fútbol ha hecho la temporada pasada desde la llegada de Coudet. Le ha transmitido al equipo agresividad, intensidad, buena recuperación a la pérdida de pelota, buen juego posicional con mucha gente por dentro para hacer daño y han competido de una manera muy exitosa", advirtió Simeone.

"LA MAYOR VIRTUD DE SAÚL ES LO POLIFUNCIONAL QUE ES PARA EL EQUIPO"

En el once estará Saúl Ñíguez, con su salida del club aún latente. "Lo veo de la misma manera que hace ocho años. Entiendo que su mayor virtud es lo polifuncional que puede ser para el equipo y las variantes que nos da desde su juego. Y sigo pensando exactamente lo mismo que siempre", aseguró el técnico, que lo alineará por el carril izquierdo en el choque de este domingo en Vigo.

Después, cuando habló de la competencia en el centro del campo, no citó al centrocampista. Enumeró a Geoffrey Kondogbia, Héctor Herrera, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Thomas Lemar y Rodrigo de Paul, el fichaje principal del Atlético para esta campaña, "un jugador importante en transición, visión de juego, con muy buena pelota parada y que tiene gol", según repasó el técnico argentino.

"Pero no estoy descubriendo nada a los que lo han visto en el Udinese o la selección argentina", apuntó Simeone, que recordó que De Paul "vino antes de sus vacaciones para encontrarse mejor en el grupo y adaptarse lo más rápido posible al equipo". "Veremos si puede enseguida adaptarse a lo que el equipo necesita", abundó.

LOS FICHAJES: "SITUACIONES QUE FAVOREZCAN PRIMERO AL CLUB Y DESPUÉS EL EQUIPO"

De momento, entre Kondogbia y él saldrá la única incógnita que queda del once para Balaídos, donde no estará el otro fichaje del Atlético, el brasileño Marcos Paulo, del que Simeone dejó en el aire su continuidad en la plantilla para esta campaña.

"Lo vimos muy poco, porque los primeros días entrenó muy bien, entró muy bien en el partido en Burgo de Osma, después se lesionó y no pudo entrenar más con nosotros. Estamos esperando de parte del club que me informe bien cuál es su situación para consecuentemente nosotros tenerlo en cuenta o no para la temporada", afirmó.

¿Y Giuliano Simeone? "Está trabajando muy bien. Lo hemos visto bastante maduro por sus 18 años en consecuencia de las necesidades que tiene el equipo en colectivo, tiene muchísimas cosas para mejorar e iremos viendo en su evolución si se mantiene entrenando con nosotros o baja a jugar con el B como normalmente tendría que suceder", contestó sobre su hijo, titular los cinco duelos de pretemporada, mientras el entrenador aún aguarda otro delantero.

"Por lo que se ve en el mercado en general, salvo en Inglaterra, está muy complejo y muy difícil para todos. Y cada uno hará como club lo que mejor convenga primero para el club y en consecuencia para el equipo. Nosotros, con Andrea (Berta, director deportivo) y Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) hemos hablado desde que terminó la Liga. Sabemos cuáles son las situaciones que el equipo busca y esperemos que las mejores situaciones que puedan aparecer favorezcan primero al club y después al equipo", advirtió.