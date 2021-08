Ancelotti esquiva a Mbappé

Madrid, 13 ago.- Carlo Ancelotti mostró mutismo en cada ocasión en la que fue cuestionado por el interés del Real Madrid en el francés Kylian Mbappé, reconoció que habla a diario "de todo" con el presidente Florentino Pérez y que no sabe la reacción que puede tener Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ante la situación de su jugador.

"Lo siento pero de este tema no puedo hablar. Con el presidente hablo de todo casi todos los días", dijo Ancelotti ante la insistencia en el nombre de Mbappé en su comparecencia.

En su primera respuesta optó por elogiar a la plantilla de la que dispone en su regreso al Real Madrid, antes que elogiar las virtudes del delantero francés del PSG y su situación actual.

"No me gusta hablar de jugadores que no están aquí. Tengo que decir que me gusta mucho mi plantilla porque es una buena mezcla de veteranos con jóvenes con muchas ganas y entusiasmo", destacó.

"He descubierto jóvenes muy interesantes que pueden ser importantes y los veteranos de siempre. Modric ha llegado con un entusiasmo extraordinario, a Case le he visto mejorado muchísimo, Kroos con muchas ganas pese a su problema. Hablar de los que no están no me parece correcto porque tengo jugadores que me encantan como entrenador y apasionado del fútbol", añadió.

Ancelotti coincidió con Al-Khelaïfi en su etapa en el PSG y guarda gran recuerdo del dirigente catarí, aunque desconoce la reacción que tendrá ante la situación sin renovar de Mbappé a menos de un año para que finalice su contrato.

"Sigo teniendo una muy buena relación con él desde que entrené un año y medio allí. Me dio la posibilidad de conocer un club y una ciudad fantástica. Tenemos muy buena relación pero en realidad no sé lo que pensará de este tema", manifestó.