La altas temperaturas ponen en alerta a quince comunidades, Andalucía en rojo

Madrid, 13 ago.- Quince comunidades se encuentran este viernes en alerta por altas temperaturas, una de ellas en riesgo extremo, Andalucía, con máximas de 46 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Nueve de las quince comunidades autónomas en alerta se encuentran en riesgo importante (naranja) Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana- por temperaturas que oscilarán entre los 36 y los 40 grados.

Por otro lado, cinco se encuentran en nivel amarillo: Cantabria, Galicia, Navarra, La Rioja y País Vasco, donde se esperan algunos intervalos de nubes bajas y temperaturas máximas de hasta 36 grados.

En Andalucía se ha activado la alerta roja en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, por temperaturas máximas de hasta 46 grados, sobre todo en la campiña cordobesa y la mitad oriental de la comarca sevillana.

Aviso naranja en Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, con temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados; y alerta amarilla en Almería, donde los termómetros alcanzarán los 39 grados.

En Toledo, en Castilla-La Mancha, temperaturas máximas alcanzarán los 42 grados y en el noroeste de la Región de Murcia oscilarán entre 39 y 40 grados.

Las Islas Baleares se mantienen en naranja con temperaturas máximas de 37 grados en Ibiza y Formentera, sobre todo en el interior y oeste de las islas; en Mallorca oscilarán entre los 36 y 40 grados, y Menorca está en riesgo amarillo con máximas de 36 grados.

En Cataluña, en los valles del sur de la comarca, Lleida, zona central de Tarragona y la depresión central de Barcelona las temperaturas rondarán los 42 grados de máxima en momentos puntuales, mientras que en Girona el termómetro marcará temperaturas algo más bajas de 35 grados.

La provincia de Cantabria se tiñe de amarillo con temperaturas máximas de 36 grados.

Riesgo importante también en Aragón con máximas de 39 grados en el Pirineo oscense (Huesca) y Teruel, aunque en los valles más septentrionales se podrán alcanzar entre 34 y 46 grados, mientras en la ribera del Ebro en Zaragoza se pueden alcanzar los 41 grados de máxima.

En aviso amarillo el País Vasco y La Rioja, con máximas de 36 grados en Álava (País Vasco) y la Ibérica riojana (La Rioja) con 35 grados de máxima y llegando a alcanzar en la Ribera del Ebro de La Rioja los 38 grados.

En Galicia en el sur de Ourense las temperaturas alcanzarán máximas de 37 grados.

Mientras tanto, en Navarra el mercurio marcará máximas de 39 grados en la ribera del Ebro, siendo menores en el Pirineo navarro con probabilidad de alcanzar los 35 grados.

En Castilla y León se encuentran en riesgo naranja las provincias de Ávila y Salamanca con una temperatura máxima de 40, mientras gran parte de la comunidad se encuentran en amarillo con previsión de alcanzar entre 36 y 38 grados en la meseta zamorana.

La comunidad extremeña alcanzará temperaturas que superarán los 40 grados en gran parte de la región.

La alerta naranja continua en toda la Comunidad de Madrid, 37 grados en la sierra y 40 en la zona metropolitana y Henares, sur, vegas y oeste de la comunidad.

Valencia entra en riesgo importante en la parte interior norte de Valencia, con máximas de 39 grados, mientras que en el interior de Alicante, el litoral sur y el interior sur de Valencia se mantienen las temperaturas entre 36 y 38 grados; en localidades de costa la temperatura alcanzará entre 32 y 34 grados.

Aemet prevé que la ola de calor dure hasta los primeros días de la próxima semana, cuando las temperaturas comiencen a descender.