Míchel: "Hemos aprovechado el trabajo de Bordalás de los últimos años"

Getafe (Madrid), 10 ago.- José Miguel González "Míchel", entrenador del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa que su equipo ha aprovechado el trabajo de "los últimos años" de su antecesor en el cargo, José Bordalás, a quién alabó por su magnífica labor durante el tiempo que dirigió al conjunto azulón.

Para Míchel, si Bordalás hubiese dirigido con los mismos resultados a un equipo grande, su figura habría sido mucho más reconocida. Ahora, tendrá que enfrentarse al preparador alicantino, que se marchó al Valencia, equipo con el que se estrenará en LaLiga.

"No puedo decir ni una sola mala palabra del entrenador (Bordalás) y no lo digo por corporativismo. El equipo estaba muy bien educado. Entrena a la perfección. Tiene unos mecanismos desde el primer día que no hay que empujar. Hemos aprovechado mucho el trabajo de los últimos años de este entrenador. Ha sido muy bueno", dijo.

"Luego tendremos pondremos nuestras pinceladas, pero lo que tenía este equipo, creemos en ello. La impronta de Bordalás no es una casualidad. Si lo que ha hecho Bordalás aquí lo hubiese en otro equipo más notable, estaríamos hablando de ese trabajo. Espero que mañana se minimice. Esperamos lo que hemos visto aquí en los últimos años, en el Alavés, en el Hércules, en todos los sitios donde ha estado", agregó.

Míchel declaró que su equipo ha firmado una pretemporada "de competencia y competición" y dijo estar "muy contento" con el trabajo de sus jugadores a lo largo del verano.

"Los jugadores estaban muy bien educados, han entrenado fenomenal y han competido muy bien. Estamos preparados y sabemos qué podemos hacer esta temporada", señaló.

Además, indicó que tiene una plantilla excepciones que aún puede completarse porque todavía, en el club madrileño, piensan "en alguna cuestión más". Asimismo, aseguró no quejarse y estar "encantado" por la pretemporada que han hecho sus jugadores.

"Tenemos decidido quién va a jugar. Ahora, la posibilidad de jugar con 11 titulares y cinco cambios permite variantes en el juego. Es lo que hemos intentado este mes y medio. El modelo de juego adaptado contra quién jugaremos lo tenemos mañana", explicó.

El técnico del Getafe manifestó que espera un partido "competitivo" porque el Valencia y los equipos de Bordalás siempre lo son, aunque sus jugadores intentarán buscar "soluciones" para contrarrestar a su rival.

"No va a ser una sorpresa la capacidad y las condiciones del Valencia contra nosotros. Hay mucha información. Dentro del reglamento nos adaptaremos para jugar al mismo nivel que venía jugando el Getafe en ese sentido y como lo pueda hacer el Valencia. En eso estamos bastante informados y educados para saber que cualquier partido en LaLiga es un tremendo desgaste en todos los sentidos", dijo.

También habló sobre algunos jugadores como Víctor Machín 'Vitolo', que está tocado físicamente y de quién afirmó que trabaja "bien" y que las prefiere tener cuidado con él porque, a su juicio, es mejor perderle dos o tres entrenamientos que las primeras jornadas. "Va a ser un jugador excepcional para nosotros. Seguro", recalcó.

De Marc Cucurella y su permanencia en el Getafe informó de que hasta que a él no le digan lo contrario o su pupilo le diga que no quiere jugar, todo seguirá igual.

"Ha entrenado con nosotros, está en la lista, y si no hay un cambio de opinión en las próximas 36 horas, por parte del club o del jugador, nosotros podemos disponer de él", apostilló Míchel.

Respecto a Sandro Ramírez, a quien dirigió en el Málaga en otra etapa, manifestó que cuando un jugador quiere unirse a un equipo y a un entrenador, es un punto favorable "con un porcentaje alto de éxito".

"Queda la duda, después de un tiempo que esperó en Huesca esperando a la resolución en el que se podría haber descentrado y no haber entrenado bien. Pero ha venido bien, muy bien entrenador y es un gran jugador. Hemos visto, que lo que sospechábamos, lo tiene. Está en las mismas condiciones que cualquier otro delantero del equipo para participar".

Sobre la situación de Allan Nyom y si podría salir del club, explicó que no quiere entrar en especulaciones y recordó que el defensa francés está inscrito aunque no va a ir convocado al primer partido por unas molestias.

Por último, se refirió a la salida de Lionel Messi al París Saint-Germain: "De nada vale de hablar sobre la posibilidad e una u otra porque la realidad es que Messi no va a estar. Ha elegido irse a otro sitio y nada puede hacer LaLiga ni cualquier otro campeonato. Tenemos suficientes alicientes en esta competición como para soportar cualquier baja", concluyó.