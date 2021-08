Arganda del Rey suspende sus fiestas a causa de la situación epidemiológica

Archivado en:

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, debido a la evolución de la situación epidemiológica, con una alta incidencia acumulada de casos, ha tomado la difícil decisión de suspender, por segundo año consecutivo, las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Soledad del próximo mes de septiembre.

Esta situación provocada por el virus SARS-CoV-2, y las restricciones que se derivan de esta pandemia, hacen que no se puedan llevar a cabo unas Fiestas según las tradiciones, usos y costumbres del municipio, el cual es conocido a nivel nacional por sus recortadores, y además, por sus encierros y capeas, eventos prohibidos por la Comunidad de Madrid durante al menos este mes de agosto. Estas medidas y las correspondientes a los aforos, impiden la celebración de unas Fiestas para todos los vecinos y vecinas que quieran participar en igualdad de condiciones.

Desde el Ayuntamiento se ha tomado esta difícil decisión con el convencimiento que será lo mejor para la ciudadanía, ya que la quinta ola de contagios sigue vigente. El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, ha manifestado que “mi responsabilidad, la cual asumo también en primera persona, como el sentimiento por nuestra tradición, no me permite poner en riesgo a ninguno de mis vecinos y vecinas”. Además, ha querido también dejar claro que ” Las Fiestas se cancelan en su totalidad: no habrá ningún acto, nada que lleve a la aglomeración de personas que se expongan al contagio “.