El PSOE estudia el impacto ecológico de la ampliación de Barajas con municipios y Ministerio

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul , ha indicado que su partido está estudiando el proyecto como la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y si ello supone un impacto ecológico negativo y ha asegurado que ya se está comenzando a reunir con municipios afectados.

En una entrevista , la portavoz socialista en el Parlamento autonómico ha reconocido que la ampliación del aeropuerto madrileño, y principal de la red de Aena, es algo que les "preocupa bastante" y calcula que en la región son cinco municipios los que se ven afectados y ya se han reunido con dos.

Ahora ya están haciendo estas primeras reuniones para conocer cómo les puede afectar esta estrategia y también con el Ministerio. De hecho, Jalloul ha recordado que el Gobierno de España siempre ha dicho que se hará pensando en un equilibrio entre "impacto ecológico y económico".

"Estamos trabajando en ello, pero hay que ser serio y exhaustivo. No puedo hablar de algo que no me han contado los municipios afectados; cuando me reúna con todos ellos veremos si entra en contradicción con el impacto económico o no", ha insistido la portavoz del PSOE, que también ha especificado que no harán "nada que vaya en contra de un impacto ecológico negativo".

Otro de los temas referidos al ámbito nacional que también preocupan a la líder del grupo parlamentario es el precio de la luz. El precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a batir su récord este jueves, con un precio medio de 115,83 euros el megavatio hora (MWh), coincidiendo con la ola de calor, superando día tras día su máximo histórico. Agosto acumula los siete mayores precios de la serie histórica.

Jalloul ha admitido que la subida del precio de la luz es "muy preocupante" pero ha incidido en que no solo depende del Gobierno de España esta situación, sino también de la Unión Europea y de otros productos como el gas o cuestiones internacionales. Considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho "un esfuerzo, bajando el IVA al 10%, un impuesto especial y se han hecho esfuerzos y se intentarán hacer más".

No obstante, opina que el sistema de las compañías eléctricas también se debe cambiar y hacer "cosas" para que se rebaje el precio. "No todo depende del Gobierno de España y están trabajando en ello", ha finalizado.