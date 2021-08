Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, valora su candidatura a liderar el PSOE de Madrid

Archivado en:

El alcalde socialista de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha admitido que está inmerso en un "proceso de consultas" para ver "qué tal cae su nombre" entre la militancia socialista y valorar la posibilidad de optar a la secretaría general del PSOE de Madrid, aunque se trata de un proceso incipiente.

Así lo ha manifestado Ayala en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha desgranado algunos de los puntos del proyecto lanzado hace algunas semanas junto a las alcaldesas de Getafe y de Alcorcón, Sara Hernández y Natalia de Andrés, para "rearmar el PSOE-M" de cara a las próximas elecciones autonómicas.

"No me descarto", ha insistido el regidor socialista cuando se le ha preguntado por la posibilidad de ser la cabeza visible de una posible candidatura a la Secretaría General del PSOE-M, ya que tiene asegura que "buenas vibraciones" en esas consultas internas, si bien aún no tiene la decisión tomada.

Ayala, junto a Hernández y De Andrés, ya pusieron en marcha el 14 de julio pasado una página web para dar a conocer su proyecto, en el que insistían en la necesidad de que el PSOE-M se centre, de cara a las autonómicas de 2023, en buscar "proyecto, proyecto, proyecto" y, solo posteriormente, por "los nombres" que lo dirigirán.

"Los madrileños quieren saber cuál es nuestro proyecto y no solo quien lo va a liderar. Es fundamental hacer las cosas de una manera diferente a cómo se han hecho en el pasado, cuando se hurtó el debate sobre el qué, sustituyéndolo por el quién", añadían en un documento reciente.

En el texto, los primeros ediles abogan por el municipalismo "como eje vertebrador del proyecto socialista", ya que gobiernan "a un tercio de los madrileños" donde "el PSOE de Madrid no es la eterna oposición -actualmente gobierna a alrededor de 2 millones de personas en casi 60 ciudades y municipios".

Este nuevo documento y la página web dan continuidad a la carta que ya publicaron estos tres regidores en el diario 'El País' en mayo pasado, donde ya mostraron su intención actuar "desde la experiencia municipal", "sin tutelas de nadie" y "construyendo de abajo a arriba, desde las bases y las agrupaciones".

En la tribuna conjunta, publicada bajo el título de 'Rearmar al PSOE madrileño desde la experiencia municipal"', y en una posterior rueda de prensa, los tres primeros ediles insistieron en que había que "reiniciar" el proyecto madrileño "contando con la experiencia de gobierno en las ciudades del Sur y del Corredor del Henares".

Por ello, una de sus principales reivindicaciones es que la renovación "beba de décadas de la escuela municipalista del PSOE de Madrid", que "durante años ha demostrado que los socialistas no solo son un partido de gobierno, sino que han transformado las ciudades y han mejorado la vida de las personas".

"En estos 28 años el Partido Socialista de Madrid ha gobernado la mayoría de los grandes ayuntamientos de la región y millones de personas se han beneficiado de nuestras políticas municipales", añadían, reiterando que el PSOE "no es un partido perdedor en Madrid, sino un partido de gobierno".

Por último, alertan de que "existe cierta desconexión con el votante de izquierdas (parte de la cual ha cambiado su voto para apoyar a Más Madrid e incluso al PP)", algo que esperan cambiar con esta llamada a la militancia para construir un proyecto "con el municipalismo como eje vertebrador".