Garuba pacta con el Real Madrid el pago de su cláusula y se marcha a la NBA

Madrid, 10 ago.- El Real Madrid y Usman Garuba han llegado a un acuerdo para el pago de la cláusula de salida del ala-pívot internacional español, que jugará en la NBA tras ser seleccionado por los Houston Rockets en el puesto número 23 del draft universitario, informaron a Efe fuentes cercanas al jugador.

Dicho acuerdo es total entre ambas partes y el pago se hará por plazos, añadieron las fuentes, lo que permitirá la salida del joven valor de la cantera madridista hacia unos Houston Rockets en plena reconstrucción y cuyos directivos lo consideran como una pieza que puede tener un gran futuro dentro de la franquicia y de la NBA.

El entrenador de los Rockets, Paul Silas Jr, que estará por segundo año al frente del equipo tejano y será el responsable de dicha remodelación, fue uno de los que más apoyaron la selección de Garuba, al que considera un jugador ideal para el esquema de ataque de transición que quiere implantar.

Tras conocerse su elección en el sorteo universitario, el propio Garuba confesó desde la concentración de la selección española en los Juegos Olímpicos que tenía muchas ganas de poder ir a la NBA, pero aseguró que su cabeza estaba en ese momento "al 100% en Tokio".

"Estoy muy agradecido a La Familia, que me ha apoyado estos días aquí en Tokio, y a los Houston Rockets, por haberme elegido. Estoy contento de estar en Tokio y mi cabeza está al 100% aquí. Es un orgullo haber sido seleccionado y tengo ganas de poder ir allí y darlo todo, como siempre he hecho", señaló el jugador a través de un comunicado.

Garuba se mostró "muy contento y agradecido" por haber sido escogido. "Es un sueño. Todo el que me conoce sabe que es un sueño para mí desde pequeño. No he podido dormir mucho durante la noche porque estaba muy nervioso, pero cuando ha salido mi nombre me ha aliviado", añadió.

Además de Garuba, también salió elegido en el draft el ala-pívot español Santiago Aldama, seleccionado por los Utah Jazz con el número 30, para después vender sus derechos a los Memphis Grizzlies, con quienes firmó este lunes su primer contrato por tres temporadas garantizadas. EFE

