Madrid no rechaza el pasaporte covid cuando haya acceso universal a la vacuna

Madrid, 10 ago.- El viceconsejero de salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, ha dicho este martes que el pasaporte covid puede ser "una herramienta de gestión" de la pandemia "una vez que se haya ofertado la vacuna a toda la población", sobre todo "en otoño-invierno, cuando se empiece a tener más vida en el interior que en el exterior".

Sin embargo, "en el momento actual sería discriminatorio para quienes no han tenido acceso a la vacuna", ya que por ejemplo en el tramo "por debajo de 30 años queda un porcentaje importante de la población sin vacunar", ha dicho al visitar este martes una de las siete Unidades especializadas de Atención COVID (UACov) de Atención Primaria.

La vacuna "no es solo un elemento de protección individual sino que disminuye muy mucho la posibilidad de infectar a los demás", por lo que es un aspecto "muy importante de protección al resto de la sociedad, y hay que tenerlo ahí como herramienta de gestión", ha añadido.

Sobre la vacunación obligatoria de los sanitarios, "el porcentaje de los sanitarios madrileños vacunados está en un 99%, lo que demuestra la gran respuesta por parte de los profesionales. Por suerte, la Comunidad de Madrid no ha tenido este problema gracias a la gran responsabilidad de los profesionales", ha añadido.

"En España no hay un sustrato legal, una ley de pandemias que le dé soporte", según Zapatero. Desde la ética médica, "entiendo el posicionamiento de la Organización Médica Colegial de que "se pueda plantear la vacunación obligatoria", ya que los profesionales sanitarios "no pueden ser los vectores de la infección a un paciente que estén atendiendo, sería bastante poco recomendable".

Haría falta "un marco legal a nivel nacional, es un problema que en este país no hemos tenido, pero un profesional sanitario no puede ser nunca el vector de una infección", ha considerado.

Sobre la posibilidad de una tercera dosis, ha remitido a "aspectos técnicos" según los cuales en pacientes renales crónicos, trasplantados, oncológicos o con tratamiento inmunodepresor, "está publicado que dos dosis no producen una respuesta inmunitaria suficiente".

Madrid postula que "para este grupo sería recomendable una tercera dosis" dentro de la estrategia nacional de vacunación del Ministerio de Sanidad, ha añadido.

En el grupo de las personas mayores, según el estudio Serovac presentado la semana pasado, "cuatro o cinco meses después de vacunarse los anticuerpos persisten casi en el 97% de estos ciudadanos". Por tanto, "no hay todavía evidencia científica de que este grupo necesite tercera dosis".

En la población general, no hay ninguna evidencia científica de la necesidad de tercera dosis. "No puede ser que estemos hablando de tercera dosis para población sana cuando hay otros países que no llegan al 1% de población vacunada".

Esta es "una pandemia mundial; o se vacuna un porcentaje muy importante de la población mundial o, si no, el coronavirus seguirá con nosotros durante muchísimos años".