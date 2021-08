La Comunidad insiste en que es partidaria de la tercera dosis para la población inmunodeprimida

Archivado en:

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha insistido este martes en que son partidarios de que haya una tercera dosis de la vacuna para la población inmunodeprimida, como pacientes trasplantados, con cáncer, renales o crónicos.

En ellos, según ha explicado el viceconsejero antes de su visita a una de las siete Unidades especializadas de Atención Covid (UACov) de Atención Primaria, la segunda dosis no está siendo "lo suficientemente inmunitaria", por lo que Madrid se postula para que este grupo de pacientes reciban la tercera dosis y es lo que recomiendan.

No obstante, ha recordado que es algo que se debe realizar desde la estrategia nacional de vacunación y que esa es su recomendación médica. En el caso de las personas mayores, en los que los anticuerpos persisten en el 99%, aún "no hay evidencia científica que soporte la tercera dosis", al igual que en el resto de grupos de la población

"No hay que pensar solo en nosotros. No puede ser que hablemos de tercera dosis cuando hay países o población que no llega al 1%", ha trasladado el viceconsejero.