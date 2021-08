Jalloul insiste en que ella no se postulará a liderar el PSOE-M

Archivado en:

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul , ha insistido este lunes en que ella no se postulará como secretaria general del PSOE-M en las primarias de octubre, aunque ha indicad que ella estará "donde le pida el partido".

"Ya dije en su momento que yo no me iba a postular, pero estaré donde me pida mi partido. Tenemos un proceso muy democrático que son las primarias y los candidatos que se presenten y estaremos muy contentos con cualquiera porque tenemos gente muy potente dentro del partido", ha trasladado Jalloul en declaraciones a los periodistas tras visitar el municipio de Brunete.

A su juicio, todos los candidatos que se presenten tienen "mucha capacidad" pero que por ahora "hay que esperar" a la "voz de los militantes".